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「攝影社很少被看見⋯」建中松高聯手策展　文總城南空間首度展出

▲▼建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

▲建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會「城南空間NO.1」首度與高中生合作，建國中學與松山高中攝影社主動提案，聯手策劃《Serendipity》攝影展，一邊在課業壓力繁重下，從企劃、執行、經費籌措、佈置等所有細節，都是兩校學生們從無到有完成，即日起至3月21日展出。

攝影展《Serendipity》的命名由來，有「機緣、巧合」的意思，兩校的展覽宣傳小組表示，「我們在拍照通常需要考慮構圖、光線等，最理想的時機通常很快就不見了，這就跟青春有點像，時間都很短暫，我們才會用serendipity作為我們的展場名稱。」

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▲▼建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

▲▼建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

▲▼建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

攝影展將照片分成「街頭、舞臺、人像、風景」四大主題，其中人像攝影類中，活用了相機的成像原理，利用將減少快門速度及補光棒的功能「在光中繪畫」，將人物襯托出迷幻之感；另外一大亮點是學生將相機帶入校園，穿上制服進行拍攝，不僅記錄了即將逝去的高中生活，也同時期望喚起觀眾過往的青春時光。

文化總會副秘書長喻小敏表示，這是文總展覽空間第一次與高中生合作，可說是締造紀錄，在同學課業壓力那麼繁重的情況下，還能將展場布置得如此用心，每個細節的處理上，看得出來煞費苦心，這份對理想的熱情與堅持，真的很可貴。此次文總除了提供場地、意見，其他像是企劃提案、執行、經費籌措等，都是學生們自己完成。

▲▼建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

▲建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

建中攝影57屆社長李佳謙表示，在攝影社這2年經歷了很多事件，包括拍攝了以往不曾嘗試的作品類型、主辦了空前規模的活動、跟更多過去沒有往來的社團合作、發生了許多不曾預料會碰到的意外，但點點足跡都是未來的養分，也正是這些事件，印證了2年社團的生活不是白活，日後再回頭看，不會帶有一絲後悔。

淞霧（松山）攝影第4屆社長江曉宇也說，攝影社很少有機會可以被看到，跟很多很多音樂、舞蹈性的社團相比，這次辦展是一個難得的機會。作品不但是從高一到高二的成果展現，而且「從無到有」的辦展過程雖然辛苦，但也不約而同表示，未來回想起來「一定不會後悔。」他表示，很謝謝建中攝影合辦展覽，也很感謝文總提供寶貴的意見跟協助，期待看展覽的人「都能踏進我們的世界，欣賞我們的攝影作品，也從我們的視角來看待攝影帶給我們的意義。」

▲▼建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

▲《Serendipity》攝影展將照片分成「街頭、舞臺、人像、風景」四大主題。（圖／文化總會提供）

兩校學生透過此次的合作，不僅互相切磋了一番攝影實力，對於事務處理、溝通能力也有明顯的幫助。而學生們透過作品，表達自己對於高中生活中事物的體悟與看法，並藉由此次展覽將這些點滴與觀展者分享，提供不同視角或能夠喚起人們對於生活的體會。

▲▼建國中學、松山高中攝影社聯合策劃《Serendipity》攝影展。（圖／文化總會提供）

《Serendipity》攝影展
地點：文總「城南空間NO.1」
日期：2021年2月28日至3月21日
時間：10：00-17：00（每周一休館） 
地址：台北市中正區重慶南路二段15號

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