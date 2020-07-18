恆春國中創校75年　陳理恩成第1位錄取台北建國中學學生

▲恆春國中江采怡（左起）、陳理恩 、王宇程3位同學領取國中會考成績單 。（圖／取自恆春國中臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮恆春國中學生今年參加國中會考，成績很亮眼，其中陳理恩拿到5A++滿級分，成為校史首位錄取台北市建國中學的學生，另和陳理恩當了9年同班同學的王宇程，以5A錄取高雄中學，九年一班江采怡考上雄女，讓地方人士很興奮。

其實恆春半島的海生館、林務局恆春林業試驗所、農委會恆春家畜試驗所、台電核三廠員等事業員工，都擁有高學歷，為了競爭，不少家長都把孩子送往外地讀。

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這幾年，恆春國中先前學生不上第8節課，後來做了調整，學生不但要上，校方更讓9年級的學生上到晚上8點多，全力衝刺課業，因此會考成績逐漸亮眼，凸顯現校方、學生及家長共同努力的成果。

除了這些原因，陳理恩任職海生館副館長的父親陳德豪，是建中、台大畢業的留美博士，母親也是台大高材生，「遺傳了父母的資優DNA」；他從國小到國中都是念美術班，學業成績一直保持全班第1名，且在進入恆春國中美術班後，各科程度明顯高出同儕，模擬考已展現高人一等的亮眼成績，這次會考 ，一如所願錄取台北建國中學。

另錄取高雄中學的王宇程，他的父親王信發也是海生館職員，由於和陳理恩同班，兩人會互相討論、競爭，激發學習意願，靠自己的努力，考出理想成績。

而江采怡則錄取高雄女中，校方邀請他們3位回到學校，與學弟妹分享學習經驗，校方也在臉書讚許他們3同學的認真努力，為學校爭光，並感謝恆春國中老師的辛苦指導，也感謝家長會對學校的支持與協助。

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