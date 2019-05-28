獨／漢光演習意外15傷　蔡英文29日將親赴探望受傷官兵

▲漢光演習發生意外，陸軍裝甲542旅戰術輪車撞崗哨15官兵受傷 。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

漢光演習28日發生意外，陸軍第六軍團裝甲第542旅進行漢光演習時，一輛中型戰術輪車突然撞上廢棄崗哨，造成駕駛與車上15位弟兄受傷，15名受傷官兵有骨折等狀況，但無生命危險。據了解，總統蔡英文29日至新竹湖口視導聯合反機降作戰對抗操演後，將親自前往受傷官兵所在的兩家醫院探望。

陸軍第六軍團裝甲第542旅28日下午4點多進行漢光演習時，一輛中型戰術輪車突然撞上廢棄崗哨，造成駕駛與車上15位弟兄受傷，車頭毀損，已緊急送往新竹各醫院；軍方表示，確切的事故原因尚在調查，15名受傷官兵有骨折等狀況，但無生命危險。

陸軍第六軍團指揮部表示，下午第五四二旅裝騎連，駕駛中型戰術輪車行經湖口二營區廢棄崗哨處，撞擊營區圍牆致車頭半毀，15人輕重傷，有軍人骨折、氣胸等現象，緊急送往竹北東元、新竹國軍醫院，詳細事故發生的原因，組成專案小組調查中；確切事故原因尚在調查，15名受傷官兵有骨折等狀況，但無生命危險。

蔡英文29日將前往第六軍團視察，沒想到前一日發生意外，據了解，蔡英文29日完成視察行程後，預計下午兩點半將前往804醫院及新竹國軍醫院，親自關心及探望目前在醫院的受傷官兵。