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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我們從7點多就抱在那裡」陳玉珍談蔣萬安：他身體不錯、很勇猛！

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▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台僵持，蔣萬安保護麥克風。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台僵持，蔣萬安保護麥克風。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票國民黨立委陳玉珍在黨團立委佔領主席台時雙手環抱立委蔣萬安，意外變成直播討論焦點，她28日中午受訪表示，「蔣萬安很勇猛，身體不錯，很帥」，並開玩笑呼籲民眾，可以立志當立法委員，「有機會可以過來抱」。

陳玉珍表示，她上午抱著蔣萬安時，兩人還討論了戰略，「我們從7點多就抱在那裡」，一片混亂中仍有在觀察誰正在發言，要用什麼戰術、手要放在哪才不會被抬走。

陳玉珍說，全部人抱在一起團結才有力量，我護著他不會被拉走。對於蔣萬安的人氣超夯，是否擔心粉絲吃醋，陳玉珍則笑著說，「蔣萬安？年紀比我小，是學弟！」。

立法院會進行李進勇人事同意權案投票，不過藍營立委一早就霸佔主席台，抗議人事案，而金門無黨籍立委陳玉珍甚至還橫躺主席台，並以雙手環抱立委蔣萬安，整場衝突將進半個小時，最後民進黨立委余宛如、周春米出手把陳玉珍拉下台。

陳玉珍在中午休息時表示，民進黨不遵守民主程序，審查根本沒有審查，李進勇也沒有簽到，用多數暴力強行過關，直批民進黨違反了他們長久以來追求的價值，不能忍受！

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：陳玉珍,蔣萬安,立法院,李進勇,人事案,中選會

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