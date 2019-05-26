影／遭突襲要求幫韓國瑜、楊秋興「搓個圓」　王金平臉僵：要我如何回答...

記者羅婉庭／台北報導

全國公教軍警消暨退休人員聯合總會副總會長林水吉26日突襲前立法院長王金平「加碼訪問」，他追問王金平應該要出面協調高雄市長韓國瑜與前高雄縣長楊秋興之間的糾紛「來搓個圓」，在不停追問下，王金平尷尬地說，「要我如何回答......」。

▲林水吉、王金平。（組合圖／記者羅婉庭攝）

林水吉在王金平受訪時後突然闖入採訪現場說，拜託王金平來當韓國瑜跟楊秋興的和事佬，「來搓個圓！」，並強調楊秋興是國民黨的能量，而王金平德高望重。

對此，王金平「臉僵」尷尬回應，「這個叫我現在如何回答這問題？」，隨後要進入會場，林水吉則是上前追問「努力看看嘛！好不好？請院長努力看看好不好？」，王金平才說，「好好好......」。

有關韓國瑜的粉絲將在北、中、南接連舉辦3場大型造勢活動，他本人也會出席6/1府前大造勢。王金平出席「公共政策學會」受訪時表示，他不會有壓力，「到處都有王金平之友會的成立」，所以會繼續用他的方式拚選舉。

對於韓國瑜將出席韓粉舉辦的府前萬人大造勢，王金平說，「很好啊，那是他的努力！」；至於活動也準備播放去年九合一大選時的王金平協助舉辦的「三山造勢」精華影片，他則表示，韓粉辦什麼活動、怎麼辦活動我們都要給予尊重，給予祝福。

對於韓國瑜有大造勢活動，王金平也強調自己是一以貫之，從頭到尾講關關難過關關過，會選到底。至於台北市長柯文哲批韓國瑜現在政治100分經濟0分，他則尷尬的說，「當然我不能做任何的評論」。

另外，鴻海董事長郭台銘為了更接地氣，近日頻頻下鄉視察。對此，王金平表示，「我按照我既定的規劃在走啦！」，王金平之友會天天都有在成立，他希望做到遍地開花。

針對韓國瑜民調下滑、郭台銘的民調目前也有難以跨過的門檻，是否國民黨在2020由贏局搏成輸局，王金平表示，慢慢的靜待發展，現在很多事情都剛開始而已，現在談都言之過早。

此外，王金平近日也有拜會國會政黨聯盟黨主席悟覺妙天，他表示，兩人並沒有談到選舉的事情，純粹老朋友見見面，但有聊到4年前妙天非常期待王金平參選。

▲林水吉突襲要求王金平幫韓國瑜、楊秋興「搓個圓」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲王金平出席「公共政策學會」受訪被林水吉突襲追問，表情尷尬。（圖／記者羅婉庭攝）