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韓國瑜7/5前北中南接力造勢　王金平：「王金平之友會」也到處都有

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▲韓國瑜在愛河畔，為百對新人證婚，心情相當愉快 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜的粉絲將在北、中、南接連舉辦3場大型造勢活動，他本人也會出席6/1府前大造勢。對此，前立法院長王金平26日出席「公共政策學會」受訪時表示，他不會有壓力，「王金平之友會到處都有」，會繼續用他的方式拚選舉。

對於韓國瑜將出席韓粉舉辦的府前萬人大造勢，王金平表示，「很好啊，那是他的努力！」，活動也準備播放去年九合一大選時的王金平協助舉辦的「三山造勢」精華影片，王金平表示，韓粉辦什麼活動、怎麼辦活動，我們都要給予尊重，給予祝福。

王金平強調，他是一以貫之，從頭到尾講關關難過關關過，會選到底。至於台北市長柯文哲批韓國瑜現在「政治100分經濟0分」，王金平尷尬的說，「我當然不能做任何的評論」。

針對韓國瑜民調下滑、郭台銘的民調也有難以跨過的門檻，是否國民黨在2020由贏局搏成輸局，王金平表示，慢慢的靜待發展，現在很多事期都剛開始而已，現在談都言之過早。

王金平近日也有拜會國會政黨聯盟黨主席悟覺妙天，但他表示，兩人並沒有談到選舉的事情，純粹老朋友見見面，但有聊到4年前妙天非常期待王金平參選。

另外，鴻海董事長郭台銘為了展現接地氣的一面，近日頻頻下鄉視察。對此，王金平表示，「我按照我既定的規劃在走啦！」，王金平之友會天天都有在成立，他希望做到遍地開花。

▲王金平出席「公共政策學會」受訪被林水吉突襲追問。（圖／記者羅婉庭攝）

▲王金平出席「公共政策學會」。（圖／記者羅婉庭攝）

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關鍵字：韓國瑜,造勢,王金平,初選,國民黨

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