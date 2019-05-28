「放開蔣萬安！」陳玉珍熊抱犯眾怒　粉絲砲轟：走開好嗎？

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台僵持，蔣萬安保護麥克風。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

國民黨立委杯葛李進勇人事案，在立法院上演肉搏戰，立委蔣萬安以肉身守護主席台，結果被無黨籍立委陳玉珍熊抱，畫面經過媒體報導掀起討論。有粉絲表示，「放開蔣萬安」，並要陳玉珍「走開好嗎？」

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票。國民黨立委蔣萬安、沈智慧、柯智恩、賴士葆、林為洲等人，全部站上主席台，放上程序作弊、投票無效的字牌抗議。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）



蔣萬安等其他立委以肉身趴在主席台上，拖延局面，陳玉珍也爬到主席台上，以側躺之姿環抱蔣萬安近十分多鐘，民進黨立委試圖突破人牆，將場面清空，雙方爆發嚴重的推擠。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠。（圖／記者林敬旻攝）



陳玉珍事後受訪表示，上午抱著蔣萬安時，兩人還討論了戰略，「我們從7點多就抱在那裡」，一片混亂中仍有在觀察誰正在發言，要用什麼戰術、手要放在哪才不會被抬走。

陳玉珍說，全部人抱在一起團結才有力量，我護著他不會被拉走。對於蔣萬安的人氣超夯，是否擔心粉絲吃醋，陳玉珍則笑著說，「蔣萬安？年紀比我小，是學弟！」。

▲陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝）



有網友透過筋斗雲粉絲專頁留言關心蔣萬安，「蔣萬安委員，您的腰跟背還好嗎？」、「委員好腰力啊！」，也有粉絲吃醋留言，「你給我放開喔！！」、「叫她走開好嗎？」

▲▼蔣萬安遭熊抱引起粉絲砲轟。（圖／翻攝筋斗雲粉絲專頁）



其他網友也諷刺，「聰明，抱人還先挑長相」、「哈！好誠實的告白哦！」、「萬安心裡苦，但萬安不說 LOL」、「萬安演習昨天不是才演練過，今天馬上來個萬安環抱....？」另外，也有網友到陳玉珍的臉書粉專表示，「今天玉珍委員戰鬥力強…手工點讚！」、「今天在電視看到玉珍委員，在立法院搶麥可風辛苦您了，加油！」

▲蔣萬安遭熊抱引起粉絲砲轟。（圖／翻攝筋斗雲粉絲專頁）