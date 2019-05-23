國民黨5人小組拜會　周錫瑋：我已經在籌500萬參選保證金了！





▲前台北縣長周錫瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

前台北縣長周錫瑋今天與國民黨中央提名協調小組會面。周錫瑋表示，他已經在籌500萬參選保證金了，並說自己會簽署一份承諾書，交給黨中央，承諾他在初選過程中絕不會攻擊同志。

國民黨副主席曾永權、郝龍斌以及組織發展委員會主委李哲華23日上午拜會周錫瑋，徵詢初選相關意見，並說明總統初選的作業模式和時程。周錫瑋表示，總統大選在民進黨執政欠佳的情況下，依然是場苦戰，呼籲各參選人不要黨內互打，以免同志變敵人和仇人，強調「贏的機率只有一半」。

李哲華說，民調執行小組擬定測驗時，會考量諸多情況為國民黨挑出最強候選人，包括當前形勢及未來評估，台北市長柯文哲從各種跡象研判，參選可能性很大，所以會列入民調對照名單。目前周錫瑋等6名參選人都已聯繫，只等敲定時間陸續拜會、徵詢意見。

周錫瑋在會後受訪表示，會中大家都有共識2020的選戰會很艱難，總統蔡英文會無所不用其極，且柯文哲也不能忽略，將來的動向都必須要做仔細評估。

周錫瑋表示，將簽署一份承諾書交給黨中央承諾，他在初選過程中絕不會攻擊同志，若他不是第一名，會把所有的時間、資源、精力全部投注在選舉上，希望真正能促成國民黨的團結。

他強調，參與的人都能相互尊重，支持度就會上升，因此黨內初選必須要和諧，必須公正、透明，所有提出來的政見、理想、作法，都必須很完整地向人民說明。