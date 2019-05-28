「決心杯葛李進勇到底」柯志恩狠批：中選會變忠犬會

▲柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

政治中心／綜合報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇的人事同意權案投票，國民黨及民進黨皆發動甲級動員，院會開始前雙方就已陷入僵持。國民黨立委柯志恩表示，「國民黨士氣高昂，決心杯葛李進勇到底」。同時，她也狠批中選會變忠犬會、民進黨酬庸。

柯志恩28日在臉書PO文，為阻止中選會李進勇人事案「強渡關山」，國民黨發出甲動，藍綠立委在議場門口聚集，等七點議事人員開門，「大家以衝百米速度攻佔主席台」並在議場角落佔據最佳攻防位置，「國民黨士氣高昂，決心杯葛李進勇到底」。

柯志恩說，為了「卡賴」，「小英陣營」無計代價將黨內初選延期、變更初選規則，黨內初選都如此不擇手段、吃相難看，將來的總統大選可見一斑，不知要使出什麼闇黑步數。她批評，「民進黨第一招就是處心積慮護航李進勇進駐中選會」，掌控辦理國家選務機關，「司馬昭之心！令人不齒！」

柯志恩提到，以前在大學教書，不了解立委為何衝突打架，而今身陷其中，面對蠻橫無理、野性十足的民進黨，「就會明白所謂民主進步攏是假！」她也質問，「政治人物一旦戴上權力的魔戒，是否都會心性大變、面目可憎？」從心理學的角度，「真該好好分析，這些人的心理狀態！」

柯志恩表示，會「繼續守在議場，奮戰到最後一刻！」。在臉書發文文末，她也狠批中選會跟民進黨，甚至下了「中選會變忠犬會、民進黨酬庸」的Hashtag。

▲▼立法院處理李進勇人事案，藍綠立委起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

