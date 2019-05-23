藍綠共同假想敵　朱立倫：柯文哲「早點宣布不選」民調就不納入他

▲賴清德、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

台北市長柯文哲22日表示，如果藍綠兩黨都初選民調納入他，如果他不選不是都要重來。對此，前新北市長朱立倫23日上午受訪表示，「那不然柯市長在做民調之前就決定，若早點宣布不選了，我們就不會納入」。

柯文哲延後到8月才宣布是否參選，並說「不到最後關頭不決定」；面對藍綠陣營把自己當2020大選假想敵，都將他納入對比式民調，柯文哲笑稱自己比較頑皮，「到時候萬一他不選怎麼辦，是不是初選全部要重來？」，朱立倫笑說，柯市長就早一點宣布，國民黨也能早一點定案。





▲台北市長柯文哲日前受訪。（資料照／記者徐斌慎攝）

目前藍營初選辦法漸趨明朗，五人小組已啟動徵詢機制，朱立倫對此表示，已經有跟國民黨副主席郝龍斌約在5月底6月初，目前只約了大概的時間，並說只是要說明初選辦法，沒有什麼問題，規則也都訂了。



另外，針對前行政院長賴清德直指總統蔡英文對他不義，朱立倫表示，「他說人家對他不義，他有沒有想過說他對人家無情跟失信」，並質疑賴清德當初為何要答應做行政院長，「男女朋友也不能今天說我愛你但有期限」。

朱立倫說，賴清德如果有誠信，當時就不要接人家行政院長，另外，他在立法院講那麼多次要「全力支持蔡英文」，怎麼能說有期限就到11月24號嗎？男女朋友也不能這樣講，這確實是賴清德要解釋清楚的。

賴清德說若蔡英文的民調勝過高雄市長韓國瑜他就退選，並把韓當成假想敵。對此，朱立倫說，民進黨「靶也是移來移去」，射箭的人心情也不定，他認為不用去批評別人，國民黨自己「搞定」了就好了，並說國民黨認為假想敵就是蔡英文，每個人認知不同，但他覺得最後還是蔡英文（代表民進黨參選）。

▲朱立倫23日受訪。（圖／朱辦提供）