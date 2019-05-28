國民黨砲轟蔡英文霸道：李進勇案讓2020總統大選蒙上陰影

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院會28日通過中選會主委李進勇（前雲林縣長）人事同意權案。對此，國民黨指出，民進黨以國會多數暴力強行通過極具爭議性的人事案，讓政黨色彩濃厚的李進勇主掌中選會，如何讓國人對未來的選務中立有信心？讓2020年總統及立委選舉蒙上選務不公的陰影。

國民黨表示，多數國人深切期待中選會能保持「政治中立」、「選舉中立」的獨立原則。然而民進黨執意通過政黨色彩濃厚的李進勇主掌中選會，如何讓國人對未來的選務中立有信心？此舉也讓2020年總統及立委選舉蒙上選務不公的陰影，蔡政府有責任對全民說清楚、講明白！

國民黨強調，蔡英文執政以來，中選會的選務運作多次遭到外界的批評與質疑；蔡英文不思檢討，改以更具中立性的機制喚回民眾對中選會的信心，反而提名黨派立場鮮明的李進勇，破壞歷任提名立場中立的專業人士擔任中選會主委的慣例。

國民黨表示，蔡英文的一意孤行，讓台灣的民主體制受到嚴重的傷害。現今民進黨內總統初選爭議不斷，有候選人質疑「邊選邊改規則」的不合理現象，此顯示執政黨的黨內選務都讓人有不公、不平的批評聲浪，遑論全國大選時，能夠規劃一個公正、公開的選舉機制？

國民黨直批，掌握選務機器的執政黨都不避諱任用強烈政黨色彩的人士擔任中選會主委，不僅破壞民主常規，也傷害獨立機關應超越黨派的中立性原則，更坐實民主進步黨已經成了「民主退步黨」。

國民黨強烈譴責蔡英文政府蠻橫霸道，呼籲全國人民看清楚民進黨為了延續政權，可以不擇手段，破壞民主體制的獨立客觀性。





▲立法院處理中選會李進勇人事案，國民黨曾銘宗與民進黨立委鄭寶清在投票議題上爭執。（圖／記者林敬旻攝）