快訊／出任中選會主委惹議　李進勇：內心實在過意不去...

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，由於李進勇的黨籍色彩過於明顯，引起國民黨抗議。立法院長蘇嘉全在藍綠委激烈推擠中宣布進行「中央選舉委員會被提名人李進勇同意權投票」，國民黨表態拒投，投票結果下午4點出爐，最終民進黨挾著多數優勢通過該人事案，同意票65張，不同意2票，無效票3票。

在人事案透過後，李進勇並未循例到立法院向朝野立委致意，反而直接在臉書貼文表示，此人事同意權案歷經立法院3個多月的審查，終於在今日院會經投票通過，過程中引起朝野對立甚至衝突，身為當事人，他內心實在過意不去，如同他堅守幾十年來行事公正的最高準則，一定會嚴守法律規定，全力以赴，讓相信我的委員不致失望，讓存疑的委員可以放心。

▲李進勇曾到立院列席備詢，遭到國民黨籍立委強力杯葛，雙方爆發推擠。（資料照／記者湯興漢攝）

李進勇臉書全文：

各位朋友，好

中央選舉委員會主任委員人事同意權案，歷經立法院3個多月的審查，終於在今日院會經投票通過。過程中引起朝野對立甚至衝突，身為當事人，我內心實在過意不去。

此案主要爭點是，以我過去的黨政背景，是否適任獨立機關的中選會主委？我跟各位朋友報告，如同我堅守幾十年來行事公正的最高準則，一定會嚴守法律規定，全力以赴，讓相信我的委員不致失望，讓存疑的委員可以放心。

感謝行政院蘇院長的信賴，賦予我這個重大責任。行政院李秘書長全程陪伴，我銘感不忘。感謝立法院蘇院長和蔡副院長主持院會的辛勞，也感佩審查過程中所有參與委員的付出，我要表達由衷的敬意。

最後要向中選會和全國選務機關同仁說聲，大家辛苦了，讓我們捲起袖子，為辦好選務而努力！