李進勇案水球戰中通過！國民黨轟「有鬼」：指定票匭、兩階段發票、搜身

▲立法院處理中選會李進勇人事案，國民黨立委丟水球抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院會28日中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案在兩黨立委水球激戰中宣布通過。國民黨立委怒斥，綠委在眾目睽睽下「作弊、指定票箱、兩階段發票、搜身」。

國民黨團總召江啟臣怒批，今天是台灣民主忌日！「讓我們知道小英要怎麼做掉賴清德，黨內可以改，大選沒什麼不能改」。

李進勇今天成為中選會主委，呼籲皮要繃緊一點，對台灣民主要力守到底，否則很難想像明年選舉會荒謬到什麽地步，會不會用各種理由干預選舉，也要關注公投法修正案。

黨團書記長吳志揚表示，「這就是民進黨配套李進勇的相關措施，就是小英的勝利方程式」，踐踏民主、踐踏國會，他呼籲民眾，這樣的政黨要在明天1月11日用選票教訓他們。

吳志揚說，黨團所有成員已經盡力捍衛台灣民主了，對於這個結果，就是顯示民進黨所掌控國家機器下，在這個人事案投票過程中奧步進出，在「作弊、指定票箱、兩階段發票、搜身」，並在眾目睽睽下摸每一張選票才能投下去。

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，由於李進勇的黨籍色彩過於明顯，引起國民黨抗議。

數名民進黨立委，在審查前夕（27日），利用朝野協商、萬安演習期間先行進入議場並占領主席台，更從裡面反鎖，不讓人進入；但沒多久就被國民黨立法院黨團總召江啟臣與多名藍委抓包，一行人頓時怒火中燒，直接在議場門口開直播，大罵執政黨護航李進勇的行為。

為了備戰28日立法院會，國民兩黨均發動甲級動員，並在一早就強佔主席台，雙方爆發激烈推擠，蘇嘉全則在混亂中宣布進行「中央選舉委員會被提名人李進勇同意權投票」。儘管圈票處及票匭才剛設置好，就被國民黨立委賴士葆、費鴻泰等人拉倒，但民進黨重新架設一個新的，並用多數優勢守在一旁，讓投票順利進行至下午16時，最終人事案也靠投票通過。





▲立法院處理中選會李進勇人事案，國民黨立委丟水球抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院通過中選會主委李進勇人事案，國民黨立委砸水球後，場地復原估價中。（圖／記者林敬旻攝）