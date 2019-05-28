華為遭美封殺　日媒：三星坐享「漁翁之利」　今年利潤可望提高212億

▲美國封殺華為，讓三星從中得利。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸通訊設備龍頭華為目前面臨美國的全面封殺。有日媒指出，作為華為競爭對手之一的南韓三星（Samsung）電子可能因此坐收漁翁之利，今（2019）年利潤可望提高8000億韓元（約新台幣212億元）。

據《日本經濟新聞》報導，美國調查公司「國際數據資訊」IDC的統計顯示，在2018年智慧手機的全年出貨量方面，排名第一的三星為2.92億支，與同期相比減少8％；而排名第三的華為增長超過3成，達到2.06億支。南韓分析人士認為，2019年兩家企業的攻防地位將會發生改變，預測華為的出貨量「將比2018年減少約5000萬支，三星會搶走其中的一半」。

▼華為。（圖／路透）

報導指出，美國對華為的禁令反倒讓三星從中圖利，如果制裁持續下去，三星智慧手機業務在今（2019）年的利潤將提高1.4兆韓元（約新台幣370億元）左右。不過華為被封殺，對三星也並非全是利好因素。

報導提到，由於三星向華為的智慧手機供應半導體、記憶體和有機EL面板，通過供應這些零部件，三星於2018年獲得約3兆韓元（約新台幣794億元）的營業額。如果華為的智慧手機銷售減少，三星的半導體供應也會隨之縮減。

南韓某證券公司推算，三星半導體業務2019年的經營利潤將被華為問題壓低6000億韓元（約新台幣158億元）；而有機EL面板業務由於本身的供應量不大，因此「影響較輕」。綜合以上兩種影響，三星2019年的總體利潤將會提高8000億韓元（約新台幣212億元）左右。