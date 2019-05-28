　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為遭美封殺　日媒：三星坐享「漁翁之利」　今年利潤可望提高212億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲三星在印度的手機廠蓋在諾伊達工業區，占地35英畝。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國封殺華為，讓三星從中得利。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸通訊設備龍頭華為目前面臨美國的全面封殺。有日媒指出，作為華為競爭對手之一的南韓三星（Samsung）電子可能因此坐收漁翁之利，今（2019）年利潤可望提高8000億韓元（約新台幣212億元）。

據《日本經濟新聞》報導，美國調查公司「國際數據資訊」IDC的統計顯示，在2018年智慧手機的全年出貨量方面，排名第一的三星為2.92億支，與同期相比減少8％；而排名第三的華為增長超過3成，達到2.06億支。南韓分析人士認為，2019年兩家企業的攻防地位將會發生改變，預測華為的出貨量「將比2018年減少約5000萬支，三星會搶走其中的一半」。

▼華為。（圖／路透）

▲▼華為。（圖／路透）

報導指出，美國對華為的禁令反倒讓三星從中圖利，如果制裁持續下去，三星智慧手機業務在今（2019）年的利潤將提高1.4兆韓元（約新台幣370億元）左右。不過華為被封殺，對三星也並非全是利好因素。

報導提到，由於三星向華為的智慧手機供應半導體、記憶體和有機EL面板，通過供應這些零部件，三星於2018年獲得約3兆韓元（約新台幣794億元）的營業額。如果華為的智慧手機銷售減少，三星的半導體供應也會隨之縮減。

南韓某證券公司推算，三星半導體業務2019年的經營利潤將被華為問題壓低6000億韓元（約新台幣158億元）；而有機EL面板業務由於本身的供應量不大，因此「影響較輕」。綜合以上兩種影響，三星2019年的總體利潤將會提高8000億韓元（約新台幣212億元）左右。

ET快訊
躺床上玩手機邊充電　22歲男手指被「電到斷裂」慘死
女星搭上閨蜜老公當小四！5分鐘床上搏鬥…片中女子超敢玩
YG社長爆性招待「最小只有14歲」　援交妹遭灌毒後拍SM片

關鍵字：三星,華為,美國,IDC

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

點頂級牛排要求「半熟」！他一翻背面瞬間傻了：怎麼吃…？

月入270K！工程師PO文「徵女友」：有房＋每月送妳大禮　網見亮點秒按X

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

搭車過隧道！噁男站身後「偷搓樂器」大噴發…她滿腳「全子孫」當場崩潰

影／日月潭陸客下船購物　10分鐘「兩手空空回來」…他無奈點破真相

借男友筆電看劇！她隨意點開相簿驚見「寶貝x前任」激情片…當場傻了

Google終止合作！星國掀「華為棄機潮」　全新P30 Pro大砍8000元甩賣

姊弟戀差10歲！高中嫩男「狂收愛心禮物＋吃喝免費」嘆：好像包養怎辦？

兒子只能「蹲著上廁所」…媽養5年才知他是女孩！醫曝超罕見秘密

影／泡麵煮好！他用「防燙夾」端熱鍋右手狂抖…網噴淚超挫：有陰影+1

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

扛得住經貿摩擦　郭樹清：封鎖或制裁只會讓中國加速發展

病患Call緊急電話「肚子好餓，救我」　消防員心累嘆：不敢拒絕

氣公車沒停！他砸錢搭小黃狂追　用「西瓜」砸昏司機洩恨

環時總編嗆美「逢中必反」：劫財還是劫命講清楚

被罵數學算錯！小2男童「哭著報警」求做主　警察一驗算...媽媽糗了

影／24歲女律師「當街遭捅10刀」...下秒臥倒血泊身亡！恐怖男：就想殺漂亮的

陸短影音用戶規模達6.48億！中老年市場有「巨大前景」

1000萬清代任伯年名畫！　拍賣前被屁孩「撕成兩半」緊急撤下

福建舉辦台籍畢業生招聘會　130用人單位釋出共2147職缺

陸晶片人才缺口超30萬！平均月薪4.7萬「比軟體業辛苦但錢只有一半」

謝亞軒開租賃車競速撞死3人　租車的友人也挨告...檢方不起訴

找分頁不用滑半天！　Chrome新增「標籤組」功能幫分類

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

養我們！奶音萌貓蹭腿求喝奶　身後「仙氣小跟班」驚呆情侶

無差別殺人2死16傷！日鄉民不意外：川崎如IS國　挖出黑歷史…少年遭暴虐殘殺

可以邊看動物邊吃吉那圈　Street Churros即將到動物園開分店

外資連14賣創第五大賣超紀錄　一張表看完外資圈示警貿易戰影響

扛得住經貿摩擦　郭樹清：封鎖或制裁只會讓中國加速發展

跟酗酒一樣危險！「5飲食習慣」致癌率飆高...國人這樣吃喝也中槍

連續2天「限時4小時」買一送一！星巴克「星光好友分享日」又來了

大陸熱門新聞

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送..

沙灘激烈拍掌聲！透光帳篷現「男..

點牛排要求「半熟」！他一翻背面..

保鑣男友尾隨女友進女廁...網..

床的世界、和成研發長照產品登陸

車主不滿亂收停車費把車停出入口

三寶妹：煞車是哪個？下秒直衝..

湖南惡霸5天內殘忍殺害5人

日擬向中方收QR Code使用..

任正非：更可能是美國偷華為技術

陸大媽馬國詐騙　街頭被圍毆暴打

癡情男送女友210公頃海域

車亂停卡住消防車！他「攀牆躲大..

用iPhone發文挺華為　向太..

更多熱門

相關新聞

華為6月底發布自家操作系統鴻蒙　高管出面闢謠

日前，大陸社群網站上流傳出了一張關於華為鴻蒙系統發布的海報，並稱該系統將於6月底正式發布，但很快地便被證實為假消息，就連華為消費者業務軟件部總裁王成錄也出面闢謠。

華為聲稱包裹遭FedEx擅轉到美國

新專利曝光！三星下一代摺疊機能克服Galaxy Fold缺陷

川普談美中貿易協議：美國還沒準備好

Nike剝削懷孕選手挨轟急忙稱支持

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」

即／北北基5縣市「大雨特報」　各地下雨時間曝光

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面