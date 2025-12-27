　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案　大勢不可逆！武裝台灣必成噩夢

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲陸黨媒《人民日報》鐘一平文章：武裝台灣必成「台獨」噩夢。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國對台軍售創下3500億台幣天價引發對岸強烈不滿，大陸黨媒《人民日報》今（28）發表社論，痛批美國賣給台灣以「反登陸」為主的裝備，戳穿「協防台灣」的謊言。當台灣老百姓的退休金與孩子的教育經費被賴清德當作向美國輸誠的籌碼，台灣的未來已在政客的私利中燃燒殆盡，並且奉勸賴清德政府去看看「九三閱兵」，面對解放軍強大實力，「台獨」勢力購買的武器不過是一堆廢鐵。最後，社論特地提及國眾兩黨在立院通過彈劾賴清德提案，超過800萬民眾連署響應，充分說明「大勢不可逆，人心不可違。」

大陸黨媒《人民日報》社評鐘一平今（28）發文章標題稱「武裝台灣必成『台獨』噩夢」，針對美國近日宣佈總規模超過110億美元的對台軍售，中國外交部於12月26日發布強硬反制裁決定，名單涵蓋20家美方軍工企業及10名高管。此項舉措不僅是對美方背信棄諾、干涉中國內政的正當回擊，更充分彰顯了中國捍衛國家主權、安全與發展利益的堅定意志。

社評首先指出，美方近日公然背棄信諾，宣佈大規模對台軍售，此舉嚴重踐踏一個中國原則與中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，對中國主權與領土完整造成了嚴重損害。此次軍售總值突破110億美元，不僅規模創下歷史之最，其清單中赫然在列的「海馬斯」火箭炮、自殺無人機等裝備，更暴露出其極具進攻性的危險意圖。美方一面在外交場合重複著堅持一個中國的政治承諾，一面卻加碼武裝台灣，這種爾虞我詐、自毀信譽的行徑，徹底暴露了其作為大國的道德破產。

社評指出，「一邊反覆申明堅持一個中國原則的政治承諾，一邊卻執意武裝台灣，美國作為大國的信譽何在？」台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。放眼大局，美方無非是想藉由「台灣牌」賺取政治選票，同時透過武裝台灣來遏制中國，並利用龐大的訂單餵肥本國軍火商。然而，賴清德當局卻對此感恩戴德，將軍售視為所謂的「安全承諾」，這純屬自欺欺人的幻想。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲陸黨媒《人民日報》痛批美國「作為大國的信譽何在？」（圖／CFP）

社評引述軍事專家指出，這筆軍售武器品種以反登陸作戰裝備為主，恰恰說明美國不可能「協防保護」台灣，不過是妄圖通過武裝台灣給中國統一設置障礙，並進一步「掏空」台灣、榨取經濟利益。「成為「火藥桶」，甘當「提款機」…賴清德當局把台灣置於如此境地，竟還沾沾自喜、企圖蒙蔽民眾，何其無恥。」

社評近一步闡述，事實證明，「倚外謀獨」與「以武謀獨」的窮兵黷武，正將台灣推向「窮台」的深淵。超過110億美元的巨額軍費（換算台幣3500億），若能投入民生建設，本可換取無數座現代化醫院、延伸數百公里高鐵網絡，或為無數孩童提供豐盛的營養午餐。不少台灣網友在社交媒體算帳，令人心酸，

社評表示，賴清德當局持續無底線對美輸誠，在關稅談判上「未談先」「打左臉送右臉」；在產業上任由美國予取予求，主動奉送台積電，一步步將台灣優勢產業連根拔除。為迎合美國，賴清德誓言在2030年前將防務預算提升至地區生產總值的5%，勢必對民生領域投入產生巨大擠出效應。當老人的退休金、孩子的教育預算都被拿去購買武器，當老百姓的血汗錢都被賴清德當作換取政治私利的籌碼，這樣的台灣怎麼可能會有未來？

社評強調，在人民解放軍的強大實力面前，「台獨」分裂勢力的所謂「武器」不過就是一堆廢鐵，「以武謀獨」「以武拒統」不過就是以卵擊石。奉勸賴清德當局再看看「九三閱兵」，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿2300萬台灣同胞的福祉冒險。

最後，社評說中國國民黨黨團和台灣民眾黨黨團12月26日同一天提交的賴清德彈劾提案在立法院案表決中獲得通過。目前台灣在網絡上發起的「彈劾賴清德」連署活動已有超800萬人參與。大勢不可逆，人心不可違。賴清德當局「倚外謀獨」「以武謀獨」的圖謀，注定是黃粱一夢，也必將成為自己難以承受的噩夢。

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

立法院會26日處理國民黨、民眾黨團提出的總統賴清德彈劾案，最終表決結果出爐，彈劾提案獲通過，並拍板相關審議時程，預計將於明年5月19日進行彈劾案投票。國民黨隨後在臉書發文，強調此舉是回應多數民意，要求賴清德到國會向全民報告。

從司法崩壞到民主獨裁

從司法崩壞到民主獨裁

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

北京降溫？海警船激增　恐轉向封鎖戰

北京降溫？海警船激增　恐轉向封鎖戰

24年大建醮賴清德彰化溪湖參香　維安全面升級

24年大建醮賴清德彰化溪湖參香　維安全面升級

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

