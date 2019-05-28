新專利曝光！三星下一代摺疊機能克服Galaxy Fold缺陷

▲三星Galaxy Fold至今仍未正式上市。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

日前三星摺疊機Galaxy Fold因為給媒體專家使用的評測機出現瑕疵，導致上市日期延後，至今仍未宣布何時才會正式上市。但據外媒報導，從最新外流的專利來看，三星下一款摺疊智慧型手機將能避免發生與Galaxy Fold相同的故障狀況。

▲三星最新摺疊專利曝光。（圖／翻攝Patently Mobile）

據外媒《BGR》報導，近期外國網站《Patently Mobile》就挖掘出三星新專利的相關圖片。從相關圖片可以發現，三星的摺疊手機機身設計將出現重大轉變，主要是小螢幕不再是透過挖洞嵌入外側，而是大的主螢幕可以直接在外側展開。此外，在新專利中，三星還設計了一個鎖定結構，讓設備能保持展開的狀態。

▲三星最新摺疊專利曝光。（圖／翻攝Patently Mobile）

相較於新專利，目前仍尚未上市的Galaxy Fold於2月首次亮相，正面螢幕為4.6吋，比目前大多數智慧型手機的螢幕都小，但展開後的螢幕尺寸達7.3吋，使用者可同時操作3個應用程式。該機款擁有512GB儲存空間及12GB記憶體，媲美高階筆電。另搭載6科鏡頭及2顆電池。有銀色、黑色、綠色和藍色4色可選。

報導分析認為，希望三星已經從Galaxy Fold發生故障的慘況中記取教訓，讓下一部摺疊型智慧型手機問世時能較堅固耐用。