華為聲稱包裹遭FedEx擅自轉到美國　正在檢討合作關係

▲華為遭到美國封殺。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

《路透社》報導，中國科技巨頭華為正在檢視與聯邦快遞（FedEx）的合作關係，該企業聲稱有包裹本來要運往亞洲地區，卻被聯邦快遞轉送到美國，而且沒有任何解釋。

根據華為所提供的聯邦快遞貨件追蹤資料截圖，該企業24日告訴《路透社》，聯邦快遞先把兩件從日本發送給中國華為辦公處的包裹擅自轉移到美國，更試圖把另外兩件從越南寄給亞洲地區華為辦事處的包裹也轉送到美國，所有的行為都未經授權。

聯邦快遞貨件追蹤紀錄顯示，兩件包裹原定19、20日從東京發往中國的華為辦事處，最後卻來到聯邦快遞在美國田納西州（Tennessee）曼非斯（Memphis）的總部。還有另外兩件包裹原本17日要從越南河內送到華為在香港、新加坡的辦公室，21日送到香港與新加坡當地的聯邦快遞站後，運送進度卻遭到擱置。

華為表示，有4件包裹被擅自轉移，裡面的東西只是文件，沒有其他技術層面的資料涉入。《路透社》無法核實華為的說法；華為則拒絕詳細說明為何包裹被轉送。

《路透社》沒有獲得任何證據，可以顯示此次事件與美國5月把華為列入交易黑名單有關；出於安全考量，總統川普在實務上禁止美國公司與華為發展業務。

華為一名發言人凱莉（Joe Kelly）表示，近期被聯邦快遞所發送的重要商業文件，最後沒有成功抵達目的地，而是被轉移到美國的聯邦快遞總部，此舉破壞了華為對聯邦快遞的信心。

聯邦快遞發言人多納休（Maury Donahue）則表示，這些包裹被錯誤轉送，是單一事件，並沒有接受第三方的指令，受影響的只有4個包裹，現階段正直接與客戶合作，將包裹歸還給他們。

針對此事是否與華為16日被列入「管制實體名單」有關，美國商務部沒有回覆提問。報導指出，華為在5G技術方面具有先驅地位，被美國認為與中國政府有著密切關係，因此會造成潛在的間諜風險；華為則堅稱並未受到中國政府、軍方或其他情報部門的控制。