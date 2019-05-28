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「我相信中國希望盡快達成協議」　川普：但美國還沒準備好

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▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲美國總統川普訪日期間與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普日前展開訪日行程，27日被問及美中貿易戰議題時透露，「相信中國希望盡快達成協議，但我們（美國）還沒準備好」，不過他仍為2國終究達成協議的那天留下可能性。川普也敦促日本企業應該多在美國投資，甚至基於日本汽車對美國的貿易順差，考慮提高汽車進口關稅。

綜合外電報導，川普25日到訪日本，27日在東京聯合記者會上針對美中貿易問題表示，「我想他們（中國）應該很希望能達成協議，之前在談判桌上談成的那一份（中國反悔之前，美中雙方最接近成功的協議）。」美中貿易談判已經持續數個月，但美方因中方試圖更改即將當成的協議而感到憤怒，因此在5月初將2000億美元中國進口商品關稅調高至25%；中方隨後也跟進調高美國進口商品關稅。

▲▼ 美國總統川普27日上午在迎賓館與日本首相安倍晉三見面。（圖／路透）

▲川普回答日媒對於美中貿易戰的問題。（圖／路透）

川普暗示，如果問題不盡快解決的話，會有更多的貿易制裁，「我們正在抽取大量的關稅，而那個數字可以持續增加，非常簡單。」不過川普表示，「我認為能和中國談成一個非常好的協議，因為我不認為中國有辦法繼續繳交數以千億計的關稅。」

二十國集團高峰會（G20）6月將在日本舉行，川普表達期待和中國國家主席習近平的會面。另外，他在訪日期間敦促日本企業多投資美國，因為日本對美國的貿易順差讓他感到不滿，若美日雙邊貿易協定最終沒有談成的話，他甚至考慮將日本進口汽車徵收高關稅。

▲▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人陸慷回應美中貿易戰問題。（圖／CFP）

中國外交部發言人陸慷27日出席例行記者會，對於「中國是否準備好與美國達成協議」，他指出，其實美方對於美中貿易有相當多種態度，有時他們會說交易就要達成了，其他時候又說最終協議的談定其實非常困難。

與中國官媒一片倒的「談就敞開大門，打就奉陪到底」不太一樣，陸慷表示，中國一直支持雙方達成協議，「任何兩國之間的問題都應該透過友好的協商與談判解決」，並希望談判結果能夠互相尊重、平等和獲利。

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關鍵字：川普,美國,中國,貿易戰,日本

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