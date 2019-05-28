華為6月底發布自家操作系統鴻蒙　高管出面闢謠

科技中心／綜合報導

日前，大陸社群網站上流傳出了一張關於華為鴻蒙系統發布的海報，並稱該系統將於6月底正式發布，但很快地便被證實為假消息，就連華為消費者業務軟件部總裁王成錄也出面闢謠。

▲ 鴻蒙系統發布海報。（圖／翻攝自新浪手機微博）

26日，《新浪手機》於微博上發布了一篇貼文並附上「華為鴻蒙系統發布海報」，指出「網傳華為將於6月24日在香港發布自研系統『鴻蒙』，不過目前消息未得到進一步證實」。消息傳出後不久，便被華為相關人士證實為假消息，相關人士透露，從網傳的海報來看，海報中的華為logo是使用的去年版本，所以海報的一看就知道是假的。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄也出面進行了回應，他在微博發文「感謝大家的支持和期待，有任何消息請關注華為官方信息！」對於網友留言詢問系統何時發布，他則回應「感謝大家的支持和關注，大家的心情我都理解，請多給我們一些時間，有最新消息我們會在官方渠道第一時間告知大家。」

▼ 華為消費者業務軟件部總裁王成錄出面闢謠。（圖／翻攝自王成錄微博）

此前，大陸商標局網站的資料顯示，「華為鴻蒙」的服務內容包括圖形加速器、文件管理用計算機程序、操作系統程序、計算機操作程序、計算機操作軟體、計算機中央處理器、音頻和視頻設備操作控制用計算機軟體等，「申請人地址」則在廣東深圳的華為總部辦公樓。