過40體重一路飆！　營養師點名5種地雷早餐習慣

▲營養師整理出5個常見卻容易被忽略的早餐地雷。（示意圖／Dreamstime/典匠影像）

文／常春月刊

不少人發現，年過40後，即使飲食習慣沒有明顯改變，體重卻更容易上升。其實，問題可能出在每天的第一餐。專家指出，隨著年齡增長，新陳代謝逐漸放慢，若早餐內容與份量未隨之調整，就可能在不知不覺中影響體態與健康。

對此，營養師Sarah Garone表示，40歲之後，若仍維持高熱量、高糖分的早餐習慣，確實更容易反映在體重變化上。她整理出5個常見卻容易被忽略的早餐錯誤，提醒民眾留意。

1、早餐份量沒在控，熱量悄悄超標

隨著年齡增長，身體對熱量的需求會改變，早餐同樣需要注意份量控制。建議可參考包裝上的建議份量，避免憑感覺盛裝食物，必要時使用量杯或秤重工具，更能掌握實際攝取量。

2、早餐糖分過高，容易提早餓

許多常見早餐選項，如甜麵包、含糖穀片或甜點，往往含有大量添加糖。這類單純糖類消化速度快，雖然能短暫提振精神，卻不耐餓，容易在上午再次感到飢餓。建議想延長飽足感，可選擇富含膳食纖維與蛋白質的早餐組合，取代高糖選項。

3、蛋白質吃太少，飽足感不足

早餐適量補充蛋白質相當重要。相較於蛋白質不足的早餐，含蛋白質的第一餐更有助於穩定血糖、減少上午進食慾望。建議可選擇蛋類、豆類、堅果醬，或家禽類製品作為蛋白質來源。

4、膳食纖維不足，影響整天飲食選擇

膳食纖維是維持飽足感的重要關鍵。早餐攝取足夠纖維，可能對整天的飲食習慣產生正面影響，甚至有研究顯示，高纖早餐者，晚餐更容易選擇營養密度高的食物。

不過，精製穀類或甜點纖維含量低，建議改選燕麥、蔬菜蛋捲，或加入豆類的早餐餐點。

5、乾脆不吃早餐，反而不利體重管理

有些人為了控制體重選擇不吃早餐，但這未必是理想策略。研究指出，長期不吃早餐可能影響新陳代謝與腸道菌相，甚至增加肥胖風險。

建議早上仍應進食，但要留意份量，並讓早餐同時包含膳食纖維、蛋白質與脂肪，幫助身體穩定啟動一天的代謝。

農曆年倒數計時，尾牙季也正式開啟，營養師夏子雯分享，尾牙喝多難免，但若是空腹喝酒、快速乾杯可能會讓酒精迅速進入血液，一不小心就醉倒，這時候聽聽營養師教你這樣做醉得慢，趕快學起來！

