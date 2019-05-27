半夜想吃鼎邊銼...孕妻急call求留　打烊沒人影！暖老闆「一看爆感動」秒懂

▲孕妻大晚上突然超想吃鼎邊銼。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

桃園一名孕妻大晚上突然想吃鼎邊銼，眼看將近打烊時間，她急忙打給老闆拜託留兩碗，老公則立刻騎車前往，完成太座交辦的任務，但因為路不熟，比預定時間晚了15分鐘，而暖心老闆儘管收攤了仍耐心等候，甚至心有戚戚焉地說，「辛苦你了！ 男人都這樣。」

這間鼎邊銼在桃園屹立50年，深受許多饕客喜愛，而在桃園夜市擺攤的老闆，前天晚上10點43分接到一通電話，有位人妻突然嘴饞，不過看營業只到11點，所以拜託老闆通融，「我請老公從八德這邊騎車過去，大約15分鐘，可以幫我留一碗嗎？」

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而老闆聽完海派地答應了，還熱心地說，「我幫妳把湯料分開，妳回去湯熱過後，料丟進去就可以吃了，這樣也會比直接外帶回家好吃哦。」而人妻聽完超開心，立刻又追加一碗。

可是30分鐘過去，老闆還不見人影，於是回電詢問點餐的人妻，「小姐，不好意思，我已經收完了，我在攤子前面等。」而對方連忙道歉，直說先生就快到了，「他不知道路，氣死我了，戴著眼鏡的就是我老公。」

▲懷孕的時候，就是會突然超想吃某樣東西。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

沒多久，老闆果然看到一位戴著眼鏡、忠厚老實的先生，拿著手機找過來，他見狀莫名有感，忍不住鼓勵對方，「辛苦你了！ 男人都這樣老婆一句想吃，再遠都得跑去買，我懂。」

人夫聽完苦笑說了謝謝，而他也很想跟那位可愛的小姐說，「妳老公很疼妳...不要罵他啦！」網友們看完十分羨慕，不禁直呼「別人的老公都不會讓人失望啊」、「老公和老闆都好有愛」、「我也有排隊兩小時的好老公」。

不少媽咪則笑說，「以前孕期冬天半夜，突然超想喝西瓜牛奶，我老公大半夜去找，最後買了小玉西瓜（黃肉），買了牛奶，做給我喝～」、「感覺是個孕媽咪宵夜突然想吃什麼，派神隊友出門」。

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