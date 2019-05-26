影／寶寶張眼！媽心一驚：該不會醒了　4月大天使弟下秒「自己搖睡」超懂事

記者張嘉晏／綜合報導

爸媽們最害怕的眼神！許多人都說寶寶安靜睡覺的模樣最可愛，但只要孩子醒了、對到眼，就是家長們惡夢的開始。一位媽媽日前也遇到這樣的情況，她4個月大的兒子睡到一半突然醒來，正當她煩惱等等又要花時間哄睡時，兒子卻超懂事開始「踢腿」讓搖椅晃動，下秒竟然就閉上眼睛自己睡著了，讓媽媽又驚又喜，網友們看了也超羨慕。

▲寶寶醒！來！了！（圖／網友莊志涵授權提供）

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「怎麼醒了...趕快再自己搖睡~~」有位莊姓網友在臉書「爆廢公社」中貼出兒子的影片，她表示日前4個月大的兒子在安撫搖椅上睡覺，結果睡到一半突然張開眼睛，讓她當下心一驚，想說「該不會是要醒來了吧！」

沒想到下一秒兒子的小腿開始踢啊踢的，帶動搖椅跟著晃動，接著還搖搖頭，彷彿是在表示「沒有要醒喔！我還要睡！」然後眼睛就乖乖閉上，瞬間把自己給「搖睡了」，完全不需要大人花任何力氣哄睡，全程靠自己。

▲最後竟然自己踢踢腿就搖到睡著了，好乖XD。（圖／網友莊志涵授權提供）

媽媽表示，這也是她第一次看到寶貝兒子有這樣的舉動，「我也是笑了很久。」她還透露，最近不管是醒著或是睡著，兒子都很喜歡一直踢腿讓床跟著晃動，醒著的時候尤其明顯。

網友們看完都超羨慕原po生到從小就懂事的孩子，「來報恩的孩子 」、「好可愛喔！真獨立」、「天使寶寶耶！！也太優了吧」、「自己搖自己睡」、「重複看超多遍超可愛的」、「這樣的孩子生一打都不嫌多」、「果然都是別人家的小孩（淚」、「看到我都想買了」。

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