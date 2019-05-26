　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

巨蟹男手癢整理全家「半天假日沒了」！　見成果自省：千萬別嫁我這種

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

大家身邊的巨蟹座也會這樣嗎？一位男網友在臉書分享自己打掃家中的成果，只見地板不但掃得一塵不染，連毯子、睡袍都清洗好拿去曬，不過卻也讓他嘆說難得的休假日就這樣度過了，提醒女孩們千萬不要嫁給「強迫症+巨蟹座」的人。不少網友看了心有戚戚，表示巨蟹座真的會這樣，但也有人充滿疑問，好奇自己遇到的怎麼都是「軟爛型」巨蟹。

拖地,打掃,清潔,拖把（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原po難得休假，但是一打掃就停不下來。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

請繼續往下閱讀...

「女孩們千萬別嫁給有強迫症的人！更不能嫁有強迫症又是巨蟹星座的人。」一名巨蟹座男網友今日在臉書「爆廢公社」中「自我反省」，他表示自己今日休假不用工作，但一大早就強迫症發作，洗了衣服才出門吃早餐，回家曬完衣服後就開始動手整理房子。

他表示客廳整理到一半時，看到外面出大太陽，就忍不住把毯子、浴袍都洗一洗拿去曬，接著就「順手」整理了廚房、浴室和各個臥室。沒想到好不容易整理完，才發現珍貴的休假日就這樣度過大半天了，「靠......我不是只有一天休假日嗎？」他看完成果後還開玩笑表示，不知道老婆回家會不會以為走錯房子，「還是覺得我做錯事心裡有鬼？」

▲▼ 巨蟹男休假整理家裡 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這可以嫁啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看到照片後都蓋樓留言，「我老公也是巨蟹，一樣有強迫症，但是他懶到靠北」、「可惡！害了其他不打掃的男人」、「強迫症分兩種，一種是強迫自己，一種是強迫別人...我覺得你這種可以嫁」、「我要叫女兒嫁給有強迫症的巨蟹座」、「對，我老公就是巨蟹，難得假日在家，整個早上已經整理個不停了，看了好礙眼」。

不過也有不少人曝光巨蟹座的可怕行為，「我家的巨蟹座跟沙發合為一體」、「我男友巨蟹，又懶又髒，生活習慣還差到不行」、「我認識的巨蟹，嘖嘖，嚇屎人」、「巨蟹看心情，髒很髒～心情不好」、「別人家的巨蟹」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
23歲小鮮肉「割完包皮變冰棒」　輕生留遺書：我沒好好戰過！
算命預言她遠嫁國外！沖繩婆婆靠一張照相中…逼子分手改娶

關鍵字：爆廢公社,巨蟹座,強迫症,星座

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睡覺翻身被「床墊彈簧」割傷！腳背驚見15公分傷口　廠商說話了

「韓冰非韓親生？」網紅林佳新找李明哲　直播與網友講明白

影／車子太酷炫停社區被嗆「教壞」小孩　網：尿不準怪馬桶歪

影／淑女車逆向竄出！他一看「地方媽媽神過彎」秒羞愧　7千網看傻...戰翻了

婦人「一頁式購物」替主播愛女添衣　損失萬元：「全是劣質品」

粉絲「霍先生」狂打騷擾電話　高嘉瑜怒PO截圖：該報警嗎？

跑船高薪12萬太誘人！服務業窮忙10年　40歲決心轉跑道考上船員

做夢感應「女兒躲角落哭」！爸急打電話喚回家　她驚曝真相：確實哭半夜

5kg痛風麵線！「現煮龍蝦+8種海鮮配料」超澎派　網抓意外亮點：想吃老闆

漢光演習戰機起降！國一彰化段今晚10點起「封閉30小時」　市區交通受衝擊

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

快去考駕照！12年來首次漲價 6月開始駕訓班學費下限漲2000

5kg痛風麵線！「現煮龍蝦+8種海鮮配料」超澎派　網抓意外亮點：想吃老闆

漢光演習戰機起降！國一彰化段今晚10點起「封閉30小時」　市區交通受衝擊

臭豆腐老店爆百人中毒　周圍店家爆：曾跟網友對嗆

算命預言她遠嫁國外！沖繩婆婆靠一張照相中…逼子分手改娶

影／回鄉下買西裝！老闆「跪地量褲長」逼哭他　襯衫3280→350元...網揭真相

南投臭豆腐名店爆189人食物中毒　老闆說都是因為它...網轟卸責

快訊／華航接炸彈恐嚇信！緊急通報航警改派另架班機16:35飛上海

不熟同事結婚...向她借「二手內衣」！　奇葩要求網傻了：戀物癖盜帳號？

教學助理納勞保、聘3%身障！國立大學怨負擔加重...教育部這樣說

酸民其實是種「能量攻擊」　百萬自媒體網紅許維真：試圖改變對方毫無意義

中美女主播約下周「Live辯論互尬」　網起底驚：她23歲得過演講比賽冠軍

Amber、Krystal衝上台給驚喜　Luna掩面爆哭中斷演唱！

熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　

玻璃心慎入！地表「最毒舌星座」Top5超傷　快tag你的OO朋友

吳昕賣掉「男神送的禮物」　網一看定價氣炸：沒腦子！

川普觀賞大相撲…初體驗全場嗨翻　親頒30Kg「總統盃」

TWICE Sana親口說話了！　沉默26天開唱爆哭：我想守護Once

蕭敬騰「和她臉貼臉」共用麥克風...飄粉紅泡泡　陳粒「露姨母笑」：過分！

國田賽／跳遠林昱堂升大學更自主要求　挺受傷瓶頸7M93摘金

外套裡有空調！藤原浩 X Uniform Experiment功能系列　讓你走路都有風

生活熱門新聞

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起..

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出..

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒2..

爸準備筷子湯匙！女兒「打開餐袋..

巨蟹男手癢整理全家嘆：別嫁我這..

醫師、律師同婚登記　父母祝福

沒有蚵仔　奧客買大腸麵線怒折回

一圖看懂鋒面雨區　週二晨低溫2..

妹子爬浴室門通風口「奶和大腿破..

嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

海陸兵怨被管休一周　退伍弟兄轟..

狂玩眨眼遊戲30次「史上最悲慘..

鄉下買西裝　老闆跪地量褲長逼哭

更多熱門

相關新聞

0527好星運開關

此刻的你，思緒一片混亂，無法作出正確的判斷。請不要因沉迷於幻想而導致失敗，也不要因相信可疑的人而蒙受損失。避免參與秘密的計劃和交易，否則會帶來無窮的煩惱

寶寶睡醒媽心驚！弟下秒自行搖睡超懂事

【法塔羅】5/27-6/2

狂玩眨眼遊戲30次「史上最悲慘」

0526好星運開關│水瓶開好運，為處女打打氣

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

iPhone SE 2新消息　規格一次看

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面