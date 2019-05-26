巨蟹男手癢整理全家「半天假日沒了」！　見成果自省：千萬別嫁我這種

網搜小組／綜合報導

大家身邊的巨蟹座也會這樣嗎？一位男網友在臉書分享自己打掃家中的成果，只見地板不但掃得一塵不染，連毯子、睡袍都清洗好拿去曬，不過卻也讓他嘆說難得的休假日就這樣度過了，提醒女孩們千萬不要嫁給「強迫症+巨蟹座」的人。不少網友看了心有戚戚，表示巨蟹座真的會這樣，但也有人充滿疑問，好奇自己遇到的怎麼都是「軟爛型」巨蟹。

▲原po難得休假，但是一打掃就停不下來。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

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「女孩們千萬別嫁給有強迫症的人！更不能嫁有強迫症又是巨蟹星座的人。」一名巨蟹座男網友今日在臉書「爆廢公社」中「自我反省」，他表示自己今日休假不用工作，但一大早就強迫症發作，洗了衣服才出門吃早餐，回家曬完衣服後就開始動手整理房子。

他表示客廳整理到一半時，看到外面出大太陽，就忍不住把毯子、浴袍都洗一洗拿去曬，接著就「順手」整理了廚房、浴室和各個臥室。沒想到好不容易整理完，才發現珍貴的休假日就這樣度過大半天了，「靠......我不是只有一天休假日嗎？」他看完成果後還開玩笑表示，不知道老婆回家會不會以為走錯房子，「還是覺得我做錯事心裡有鬼？」

▲這可以嫁啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看到照片後都蓋樓留言，「我老公也是巨蟹，一樣有強迫症，但是他懶到靠北」、「可惡！害了其他不打掃的男人」、「強迫症分兩種，一種是強迫自己，一種是強迫別人...我覺得你這種可以嫁」、「我要叫女兒嫁給有強迫症的巨蟹座」、「對，我老公就是巨蟹，難得假日在家，整個早上已經整理個不停了，看了好礙眼」。

不過也有不少人曝光巨蟹座的可怕行為，「我家的巨蟹座跟沙發合為一體」、「我男友巨蟹，又懶又髒，生活習慣還差到不行」、「我認識的巨蟹，嘖嘖，嚇屎人」、「巨蟹看心情，髒很髒～心情不好」、「別人家的巨蟹」。

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