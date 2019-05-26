粗口轟同志專班！盧崑福嗆提告「罵到我媽就不行」　館長霸氣：被告也值得

記者莊智勝／綜合報導

國民黨台南市議員盧崑福日前在議會質詢中脫口說出「是否要開一個同性戀班？」涉及歧視言論引起熱議；網紅館長陳之漢為此在直播中大罵「X你娘X掰，你是在供X小？」還為同志請命，「同性戀不會害你！」但一席言論也惹來反擊，盧崑福26日下午在臉書忿忿寫下，「批評問政可以忍，但罵到我媽就是不行」，揚言要提告館長；對此，館長也大方在臉書上回應，「我認為值得！」

▲國民黨市議員盧崑福「同性戀班」言論引發爭議。（圖／翻攝自臺南市議會直播youtube）

「亞洲第一個國家通過同婚專法，揪ㄑ一ㄥˋ安捏嘛！」盧崑福24日在台南市議會質詢中指出，有家長反映學校老師如果是同志該怎麼辦，「同性戀（老師）教出來的傾向，學生一定也比較偏向同性戀啊！你尊重同性戀，你也要尊重一般家庭的思想啊！」更當場拋出「還是要開一個同性戀班」的構想；盧崑福一番言論涉及歧視同志，在質詢畫面曝光後，旋即引爆網友怒火。

針對盧崑福質詢言論，館長在直播中怒不可遏，當場飆出粗口「X你娘X掰，你是在供X小？」質疑25年前在班上的同學就有「女生跟女生在一起」，「我有變同性戀嗎？我不是，我是異性戀，外國這種東西是司空見慣，而且還會彼此尊重！」館長認為，倘若台灣會因此毀滅，那為什麼美國還是世界第一強國，「他們的陸戰隊弟兄、美軍都有同性戀，他們還是保障人權啊！人家美國也光明正大，非常尊重同性戀，那為什麼世界上最強大、經濟最好的國家是美國呢？議員你可不可以回答我，因為你他X豬腦袋！」

▲館長開設直播砲轟盧崑福，還為同志請命，「同性戀不會害你」。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

對於館長在直播中砲火四射，盧崑福26日下午也在臉書以「批評問政可以忍，但罵到我媽就是不可以」為題作出回應，表示同婚已另立專法通過，自己也可以尊重成年人間合法選擇，「但現在的我及多數市民仍無法接受，更不能強迫我接受，尤其不能強迫未成年及幼童接受，社會要尊重未成年家長及不能認同人的想法！」

「為選民市民家長訴說心中對政府政策擔憂，何錯之有？」盧崑福認為，難道未成年子女的家長見到教師不傳授兄友弟恭、夫妻相愛、孝順父母，而是大力鼓吹同性如何相愛時，連一點意見都不可以講嗎？當未成年子女遭受同性追求時，還要被鼓勵嗎？隨後話鋒一轉，盧崑福痛批館長在直播中「辱罵家母髒話」，「為端正社會風氣及身為人子的我，絕對提告求償捐公益，不可以仗著作了點善事就可以亂罵人家長輩髒話，館長這種行為已經造成許多家長反應對幼童產生模仿效應，國中小幼童對話滿口三五字經洋洋得意，館長都這樣罵還可以跟總統合照！對此亂源，我更要在議會要求教育局對於館長這種滿口髒話行為禁止學童學習！」

▲盧崑福認為館長言論辱及母親，揚言提出告訴求償，端正社會風氣。（圖／翻攝盧崑福臉書）

眼見盧崑福揚言提告，館長稍早也在臉書粉專做出回應，「館長要被恐同議員告了，不過我認為值得，沒人願意做的事情我來做，來吧，你們這些侵害人權的官！國民黨籍台南市議員盧崑福，讓全台灣人看看，這就是我們的官，歧視人權、罔顧他人的幸福！」

▲館長作出回應，霸氣宣示「沒人願意做的事情我來做！」（圖／翻攝臉書粉專「飆悍」）