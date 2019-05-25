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IG眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次「史上最悲慘」　網全笑爛...秒重播神片

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▲IG眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次「史上最悲慘」　網全笑爛...狂重播神片。（圖／‎許豪庭授權引用）

▲就是一關都過不了。（圖／‎許豪庭授權引用）

網搜小組／綜合報導

最近IG限時動態上出現一款「眨眼遊戲」，掀起挑戰風潮，許多強者輕易地過關斬將，不過有些人卻越玩火氣越大。一名濃眉哥這兩天瘋狂嘗試，儘管卯足全力仍一關都過不了，不禁哀怨喊，「小眼睛錯了嗎？」

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這陣子，一款類似Flappy Bird的眨眼遊戲，席捲限時動態的版面，感覺周遭朋友都陷入「眨眼狂熱」的狀態裡。這名濃眉哥這兩天也跟風挑戰，沒想到試了2、30次，連第一關都過不了，讓他傻眼到不行，甚至忍不住私訊創作者帳號，直呼「你好，你的遊戲偵測不到我的眼睛。」

短短4秒影片超魔性，瞬間戳中網友們的笑點，「對不起，好好笑欸」、「哈哈哈哈哈眼睛太小」、「眼睛沒睜開要怎麼玩」、「快笑死，欺負人啦」、「小眼睛真的很難玩」、「想看李榮浩玩」、「我一定要叫我老公玩看看」。

▲IG眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次「史上最悲慘」　網全笑爛...狂重播神片。（圖／‎許豪庭授權引用）

▲最後得到客服的一個「讚」XDDD。（圖／‎許豪庭授權引用）

另外，由於這款濾鏡遊戲並非Instagram官方推出的，所以有兩種方法能進入遊戲，其一是直接搜尋創作者的帳號「dvoshansky」，並從精選動態中的「FILTERS」找到這款濾鏡，接著點擊「試用 FLYING FACE 」就可以開啟了。

當然還有另一個更快的方式，若有追蹤的朋友玩這款遊戲，可在他限動中，直接點擊畫面左上角的濾鏡名稱「FLYING FACE 創作者：dvoshansky」，便能開始玩囉！值得一提的是，不少朋友就是不擅長眨眼，於是有熱心網友分享偷吃步，只要將手指擋住眼睛，然後左右移動，便能代替眨眼動作了！

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關鍵字：眨眼遊戲,IG,限時動態,Instagram,dvoshansky,FLYING FACE,濃眉哥,爆廢公社

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