台88萬丹竹田段27日起伸縮縫工程　用路人壅塞時段走替代道路

▲台88萬丹竹田段27日起進行伸縮縫工程，建議用路人壅塞時段走替代道路。（圖／翻拍googlemap）

記者陳崑福／屏東報導

利用台88快速道路用路人請留意！公路總局第三區工程處下週一（27日）起，將進行為期兩個月的伸縮縫修復工程。分5個循環，每個循環施工5日，除主線尚一車道可供通行，另外星期六、日不施工、遇雨則順延，籲請用路人在壅塞時段利用替代道路通行。

三工處表示，台88線快速道路屏東縣（萬丹至竹田）路段伸縮縫自年5月27日凌晨0時起至7月19日下午5時止進行採半半施工進行整修，使用屏東縣潮州至高雄市大發路段（東西向）用路人要事先做好行程規劃。

其中6月3日至6月8日端午節及7月1日至6日大學入學指定科目考試期間，停止施工。

第1循環:東向14公里484公尺、即東向萬大大橋萬丹下匝道前；替代道路：東向自大發交流道下→行駛平面道路188線至萬丹交流道上→接台88線往潮州。

第2循環:東向15公里400公尺處、即東向萬丹下、上匝道間。替代道路：自台88線萬丹交流道下→行駛平面道路188線穿越台27線，至萬丹交流道上→→接台88線往潮州。

第3循環:東向17公里275公尺處、東向萬丹至竹田系統間。替代道路：自台88線萬丹交流道下→行駛平面道路188線→接平面道路189線→接平面道路屏75往潮州

第4循環:西向17公里275公尺處、西向萬丹至竹田系統間。替代道路：行駛平面道路屏85線→接平面道路屏75→接平面道路189線→接平面道路188線至萬丹交流道上→接台88線往高雄 。封閉交流道：竹田系統往台88線及台88西向末端。

第5循環:西向14公里804公尺、西向西向大發交流道至萬丹交流道間)。 替代道路：西向自台88線萬丹交流道下→行駛平面道路188線至大發交流道上→接台88線往高雄。封閉交流道：西向萬丹上匝道3天 。