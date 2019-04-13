　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

2019當我們同在一起～熊讚　宜蘭親子運動會同樂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭市立幼兒園13日上午在宜蘭縣立體育館舉辦了一場別開生面的以 「當我們同在一起～熊讚」為主題的親子趣味運動會，有764名家長及幼童是親子同樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭市立幼兒園13日上午在宜蘭縣立體育館舉辦了一場別開生面的以 「當我們同在一起～熊讚」為主題的親子趣味運動會，有764名家長及幼童是親子同樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市立幼兒園13日上午9時30分，在宜蘭縣立體育館舉辦了一場別開生面的以 「當我們同在一起～熊讚」為主題的親子趣味運動會，活動內容相當精彩，總計有764名家長及幼童參加，市長及多位貴賓到場，為小朋友加油並與親子同樂。

▲▼宜蘭市立幼兒園13日上午在宜蘭縣立體育館舉辦了一場別開生面的以 「當我們同在一起～熊讚」為主題的親子趣味運動會，有764名家長及幼童是親子同樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭市公所表示，近年來市立幼兒園注重幼兒創意教學的推動，持續舉辦的親子運動會是幼兒園重要的活動之一，亦是學校展現教學成果和製造親子和諧互動的機會。

13日的親子趣味運動，以家長與孩童間的互動競賽遊戲為基礎，在各個面正向增強孩童們的能力，不僅能在運動中獲得健康、競賽遊戲參與，考驗彼此的默契，從中獲得成就，更能在每一個活動環節中展現親情。

在與自己的孩子共同參與集體活動，增進了親子之間的情感溝通與共鳴；愉悅的活動仿佛將自己又帶回到了天真爛漫的童年時代，繁忙之餘收穫了一份久違的感動。趣味十足的親子遊戲，幽默詼諧的動作讓人忍俊不禁。

宜蘭市立幼兒園特別設計許多親子 遊戲，包含無敵大力士、超級大糖菓、救難小英雄、世界足球賽……等，需要幼兒及家長共同參與遊戲，最後的滑溜布遊戲以家長搖動溜步將幼兒包覆就像是將寶貝懷抱在其中，更是將運動會推向高潮，每個家庭都齊心協力讓孩子們在遊戲中感受著親情的溫馨，在遊戲中體驗著合作的快樂。

宜蘭市長江聰淵表示，親子運動會活動，營造了良好的親子運動氛圍，家長和孩子們一起運動、一起遊戲，一起享受美好的童真，讓家長及親子互動關係良好也落實學校教育所推行的多元創意精進教學理念，更為孩子們的童年增添了精彩的一筆！而這也正是我們開展親子活動的目的之一；希望能為每個珍貴的孩子，將本市立幼兒園建構成為一個健康、快樂適合幼兒學習成長的環境。

▲▼宜蘭市立幼兒園13日上午在宜蘭縣立體育館舉辦了一場別開生面的以 「當我們同在一起～熊讚」為主題的親子趣味運動會，有764名家長及幼童是親子同樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

ET快訊
裙裝正妹脫鞋看電影「伸白嫩長腿」腳開開　網護航：香香的
滿地碎骨肉塊！工人遭風機絞碎　警追觸動開關的人

關鍵字：宜蘭市,2019,親子趣味運動會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

涉收賄數百萬用親友帳戶洗錢　內政部資訊主任與廠商董座遭聲押

獨／家裡裝潢「電視上被看光光」　屋主怒告《幸福空間》劉伊心侵入住宅

上完健康教育才知被性侵！小2女「他叫我吃、叫我舔」　媽崩潰：為何不說

潭子妙音寺疑遭縱火40尊神像全毀　住持是小虎隊陳志朋爸爸

驚！車停家中慘遭飛箭射穿引擎蓋　打獵失準網諷：超扯暗殺行動

「廚房神器」戴頭上趴趴走！路人一看傻眼　網狂抓亮點：打開看有沒有飯

影／2男子公園遭追砍多刀見骨　超商前留血掌印求救...3嫌到案

新北市民遺體到基隆火化　市府補助3000元

新北「安全市集逗陣來」　副市長謝政達與靖娟宣導兒童安全

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

不乖乖吃飯就「打電話給蟑螂！」　米克斯聽關鍵字秒衝碗前：我吃

新北市民遺體到基隆火化　市府補助3000元

新北「安全市集逗陣來」　副市長謝政達與靖娟宣導兒童安全

2019當我們同在一起～熊讚　宜蘭親子運動會同樂

埔出水緣份愛護水資源活動開跑　學習造紙貼近大自然

新北特製「珠蔥丼」開賣　侯友宜平溪化身一日推銷員

新北彰化合作推銷農產品　2天團購芭樂20噸

網路交友詐騙又來了！　南警及時阻詐保住血汗錢

光華高中86位13領域「學士」　參加孔廟聞喜宴

台南車禍死亡六都第一！　陳怡珍：盼車禍死亡人數勿再攀升

執行署「硬」了！男積欠酒駕罰鍰9萬　整棟透天厝直接查封　準備法拍

感情糾紛高雄街頭大戰　新男友拿出武士刀…舊男友掏出槍

快艇進第二輪1賠100美元　近30年季後賽最被看衰球隊

NBA季後賽大爆發　外媒點名這3人是潛力股

李毅遭驅離！　大陸主持人：台灣一提武統失去言論自由

狂開39槍狠殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

國中硬聯／排名賽三民邱鑫投打發威　創隊史最佳拚第5

盛讚韓國瑜哈佛演講　港媒：處理兩岸關係能力「勝過台面上其他重要政治人物」

咬我就咬回去！他伸手進柵欄摸母獅　下秒手臂差點被扯掉

心心相印地景「暖心公園」啟用　基隆暖暖新添打卡新亮點

影／母抱插管兒磕頭淚跪：拜託保佑健康長大！白沙屯媽祖回頭...鑾轎輕碰小手

地方熱門新聞

白沙屯媽見張麗善　鄉民看圖說故..

男欠酒駕罰鍰9萬　透天厝遭查封

3歲夭竟可土地繼承　除戶傷腦筋

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

失智長者店員　幾點了咖啡館開張

全國同步擴大取締酒駕　警強力執..

羅東現「吃木怪獸」　1小時碎掉..

成績造假　港明註冊組長涉教唆

果農聰明種芭樂　產期調節重品質..

屏東最後A開頭車牌　4/15招..

府城刑大隊長交接　林宏昇榮膺新..

白沙屯媽祖出巡！衝撞2電線桿降..

光華高中86位「學士」　參加孔..

強力掃毒緝賭　 破獲職業大賭場..

更多熱門

相關新聞

延續台灣燈會使命感　爭取今年「國慶煙火在屏東」

今年以屏東大鵬灣為主燈區的台灣燈會，被喻為是歷來最成功的一次，使得「我屏東 我驕傲」成為網路流行用語。立委蘇震清12日表示，12年前在大鵬灣夜空綻放的國慶煙火，也曾經吸引10萬名參觀人潮，同樣令人感動。

貴婦寢具FRETTE新作不粉嫩

宜蘭熊讚　三對三籃球賽13日登場

嗨過頭！　酒駕累犯在墾丁音樂季照樣喝酒趴趴走　

「全國科學探究競賽—這樣教我就懂」　即日起報名

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

野生3藝人坐路邊聊天！

男星和女經紀人開房7hrs　事後「手上驚見驗孕棒」

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面