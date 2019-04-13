2019當我們同在一起～熊讚　宜蘭親子運動會同樂

▲▼宜蘭市立幼兒園13日上午在宜蘭縣立體育館舉辦了一場別開生面的以 「當我們同在一起～熊讚」為主題的親子趣味運動會，有764名家長及幼童是親子同樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市立幼兒園13日上午9時30分，在宜蘭縣立體育館舉辦了一場別開生面的以 「當我們同在一起～熊讚」為主題的親子趣味運動會，活動內容相當精彩，總計有764名家長及幼童參加，市長及多位貴賓到場，為小朋友加油並與親子同樂。

宜蘭市公所表示，近年來市立幼兒園注重幼兒創意教學的推動，持續舉辦的親子運動會是幼兒園重要的活動之一，亦是學校展現教學成果和製造親子和諧互動的機會。

13日的親子趣味運動，以家長與孩童間的互動競賽遊戲為基礎，在各個面正向增強孩童們的能力，不僅能在運動中獲得健康、競賽遊戲參與，考驗彼此的默契，從中獲得成就，更能在每一個活動環節中展現親情。

在與自己的孩子共同參與集體活動，增進了親子之間的情感溝通與共鳴；愉悅的活動仿佛將自己又帶回到了天真爛漫的童年時代，繁忙之餘收穫了一份久違的感動。趣味十足的親子遊戲，幽默詼諧的動作讓人忍俊不禁。

宜蘭市立幼兒園特別設計許多親子 遊戲，包含無敵大力士、超級大糖菓、救難小英雄、世界足球賽……等，需要幼兒及家長共同參與遊戲，最後的滑溜布遊戲以家長搖動溜步將幼兒包覆就像是將寶貝懷抱在其中，更是將運動會推向高潮，每個家庭都齊心協力讓孩子們在遊戲中感受著親情的溫馨，在遊戲中體驗著合作的快樂。

宜蘭市長江聰淵表示，親子運動會活動，營造了良好的親子運動氛圍，家長和孩子們一起運動、一起遊戲，一起享受美好的童真，讓家長及親子互動關係良好也落實學校教育所推行的多元創意精進教學理念，更為孩子們的童年增添了精彩的一筆！而這也正是我們開展親子活動的目的之一；希望能為每個珍貴的孩子，將本市立幼兒園建構成為一個健康、快樂適合幼兒學習成長的環境。