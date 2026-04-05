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在美生活超奢華！比基尼辣妹「竟是伊朗已故將領親屬」綠卡慘飛了

▲▼在美奢華生活曝！比基尼辣妹「竟是伊朗已故將領親屬」　2女兒駁斥。（圖／翻攝Instagram@Sarinasadat Hosseiny）

▲蘇萊曼尼姪孫女疑似在美國被捕，社交媒體留下大量奢華生活紀錄。（圖／翻攝Instagram@Sarinasadat Hosseiny）

記者吳美依／綜合報導

美國政府4日宣布逮捕遭暗殺伊朗將領蘇萊曼尼（Gen. Qasem Soleimani）的2名親屬，其侄孫女在海外的奢華生活也被曝光。不過，蘇萊曼尼的2個女兒已出面否認此消息。

2親屬被捕　奢華生活曝光

美國國務院4日宣布，蘇萊曼尼的侄女與其侄孫女，前一天已在洛杉磯被移民及海關執法局（ICE）羈押。聲明提到，蘇雷曼尼侄女姓名為哈米德（Hamideh Soleimani Afshar），她的女兒則未具名。

美國國務院表示，這次逮捕的原因是母親哈米德「堅定支持伊斯蘭革命衛隊（IRGC）」。由於母女倆與伊朗恐怖政權的關聯，她們的綠卡均被撤銷。

BBC則引述美國國土安全部聲明指出，哈米德的女兒莎琳娜莎達特（Sarinasadat Hosseiny）2015年持學生簽證抵達美國，2019年獲得庇護，2023年取得綠卡。

社群媒體內容顯示，現年25歲的莎琳娜莎達特經常乘坐私人飛機四處旅行，乘坐遊艇並享受日光浴，在知名音樂祭跳舞，前往邁阿密、阿拉斯加、拉斯維加斯等地遊玩，留下飲酒狂歡、穿著比基尼或緊身性感洋裝等畫面。

▼蘇萊曼尼2020年遭川普政府擊殺，引發國內民眾大規模哀悼。（圖／達志影像）

▲▼民眾紀念死去的蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像）

蘇萊曼尼女兒雙雙否認

不過伊朗官媒《法斯通訊社》（Fars News）報導，蘇萊曼尼之女扎伊納布（Zeinab）公開否認此消息，直指「美國國務院的說法是謊言，在美國被捕的人們與蘇萊曼尼家族毫無關聯。」

蘇萊曼尼另一名女兒、德黑蘭伊斯蘭市議會議員納爾傑斯（Narjes）也聲稱，「時至今日，蘇萊曼尼烈士的家族成員及任何親屬，從未有人居住於美國。」

蘇萊曼尼曾任革命衛隊海外行動指揮官，2020年1月川普第1任期時，在巴格達遭美國無人機空襲擊斃。

 
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