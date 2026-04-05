美軍再襲伊朗！　川普Po影片喊：終結多名愚蠢指揮官

▲美國總統川普上傳美軍空襲伊朗畫面。（圖／翻攝自Truth Social）
記者張方瑀／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）4日於社群平台發文證實，美軍已對伊朗首都德黑蘭發動大規模攻擊，並在行動中擊斃「許多」伊朗軍方領導人。與此同時，德黑蘭當局也發出最後通牒，強硬警告若戰事持續升級，整個中東地區都將化為美國與以色列的「煉獄」。
川普PO爆炸影片：終結愚蠢的指揮官
川普4日在其自創社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，在針對德黑蘭的大規模攻擊中，美軍已成功終結多名伊朗軍事首長。川普在文中直言：「許多伊朗軍事領導人一直以來指揮不當且愚蠢，如今他們已在這場大規模攻擊中被終結，還有其他許多重大損失！」
該則貼文同時附上一段影片，畫面中可以看到德黑蘭夜空不斷閃現猛烈爆炸火光，戰況極其慘烈。儘管川普並未說明具體行動時間，但這場發生在一個多月前的衝突，隨美軍直搗首都而進入最危險階段。
Donald J. Trump Truth Social 04:04.26 04:37 PM EST— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2026
Many of Iran’s Military Leaders, who have led them poorly and unwisely, are terminated, along with much else, with this massive strike in Tehran! President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/kn2fwYTjjG
美軍士兵生死不明 伊朗揚言讓美以陷「煉獄」
隨著衝突進入第六週，華府面臨的風險達到前所未有的高度。除了和談機會渺茫、美國國內民調顯示大眾對戰爭支持度持續走低外，更傳出有一名美軍官兵目前受困伊朗境內且正在躲避追捕，處境極其危險。
面對美軍猛烈攻勢，伊朗領導層自衝突爆發以來態度始終強硬。根據伊朗媒體報導，德黑蘭當局已向美以兩國發出嚴厲警告，強調若攻擊持續擴大，「整個地區都將成為你們的煉獄」。
胡塞武裝聯手出擊 美軍駐地成攻擊目標
伊朗軍方目前已向以色列與美國的海灣盟邦發射大量無人機與飛彈，報復其工業中心受損。伊朗國家電視台指出，美軍位於科威特的司令部、阿拉伯聯合大公國境內的美國雷達設施及鋁廠，均遭到無人機鎖定攻擊。
此外，葉門境內與伊朗結盟的胡塞武裝（Houthis，又譯青年運動）4日也宣布，已聯手伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）、伊朗正規軍以及黎巴嫩真主黨（Hezbollah），共同對以色列發動彈道飛彈攻擊。儘管以色列尚未證實受損情況，但中東多點燃放的戰火，已讓區域局勢瀕臨全面崩潰。
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