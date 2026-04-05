美軍再襲伊朗！　川普Po影片喊：終結多名愚蠢指揮官

▲美國總統川普上傳美軍空襲伊朗畫面。（圖／翻攝自Truth Social）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日於社群平台發文證實，美軍已對伊朗首都德黑蘭發動大規模攻擊，並在行動中擊斃「許多」伊朗軍方領導人。與此同時，德黑蘭當局也發出最後通牒，強硬警告若戰事持續升級，整個中東地區都將化為美國與以色列的「煉獄」。

川普PO爆炸影片：終結愚蠢的指揮官

川普4日在其自創社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，在針對德黑蘭的大規模攻擊中，美軍已成功終結多名伊朗軍事首長。川普在文中直言：「許多伊朗軍事領導人一直以來指揮不當且愚蠢，如今他們已在這場大規模攻擊中被終結，還有其他許多重大損失！」

該則貼文同時附上一段影片，畫面中可以看到德黑蘭夜空不斷閃現猛烈爆炸火光，戰況極其慘烈。儘管川普並未說明具體行動時間，但這場發生在一個多月前的衝突，隨美軍直搗首都而進入最危險階段。

Donald J. Trump Truth Social 04:04.26 04:37 PM EST



Many of Iran’s Military Leaders, who have led them poorly and unwisely, are terminated, along with much else, with this massive strike in Tehran! President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/kn2fwYTjjG — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2026

美軍士兵生死不明 伊朗揚言讓美以陷「煉獄」

隨著衝突進入第六週，華府面臨的風險達到前所未有的高度。除了和談機會渺茫、美國國內民調顯示大眾對戰爭支持度持續走低外，更傳出有一名美軍官兵目前受困伊朗境內且正在躲避追捕，處境極其危險。

面對美軍猛烈攻勢，伊朗領導層自衝突爆發以來態度始終強硬。根據伊朗媒體報導，德黑蘭當局已向美以兩國發出嚴厲警告，強調若攻擊持續擴大，「整個地區都將成為你們的煉獄」。

胡塞武裝聯手出擊 美軍駐地成攻擊目標

伊朗軍方目前已向以色列與美國的海灣盟邦發射大量無人機與飛彈，報復其工業中心受損。伊朗國家電視台指出，美軍位於科威特的司令部、阿拉伯聯合大公國境內的美國雷達設施及鋁廠，均遭到無人機鎖定攻擊。

此外，葉門境內與伊朗結盟的胡塞武裝（Houthis，又譯青年運動）4日也宣布，已聯手伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）、伊朗正規軍以及黎巴嫩真主黨（Hezbollah），共同對以色列發動彈道飛彈攻擊。儘管以色列尚未證實受損情況，但中東多點燃放的戰火，已讓區域局勢瀕臨全面崩潰。