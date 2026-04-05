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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

▲▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

▲民間生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩；他們建置專業指揮站，並運用TAK建立共同圖像作戰。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台中報導

現役國軍某部隊20幾人，打4位民間生存遊戲玩家，卻落居下風打得很悶，到底是怎麼回事？這是一個真實案例，關鍵不是訓練，也不是戰術戰法，而是「裝備」落差。不要懷疑，台灣民間的生存遊戲玩家的裝備，確實比國軍個人裝備現況要好上許多。近日，生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流，未來國軍在夜視鏡、熱成像等建置上，可能會是迫切補強的項目。

回顧2016年，時任總統蔡英文上任後，針對國軍先是聚焦個裝升級，她在視導陸軍裝甲542旅時，國軍也展示新式個人裝備，從背心或頭盔的抗彈等級，到整體裝備輕量化，都做了很大幅度調整。但現實是，國軍個裝還是有非常大的進步空間。

國軍夜戰個裝需迫切升級　赴美受訓受挫、不敵民間玩家

我國軍部隊近年來赴美受訓的部分，已經突破過往以排、連級交流限制，提升為以「營級」規模，特別針對陸軍「聯合兵種營」的戰術訓練。據了解，在赴外受訓的尾聲，大約會有10至11天，連續不斷電的操演訓練，期間會不斷下達狀況指令，而我軍部隊必須依指令完成相關戰術位置移動，或戰術打擊任務。

值得注意的是，操演期間勢必會遇到「夜戰」，而我軍雖然配有夜視鏡，但因價格昂貴，相關部隊不太願意帶出遠門，我軍在演訓期間明顯居於下風，吃盡苦頭。

相關人士透露，「美軍在夜戰操演時，他們怎麼判別哪一支部隊是台灣的呢？他們用不可見光的雷射瞄過去，只要沒有察覺，沒有動靜，那支就是台灣的部隊！」他苦笑著說，「因為我們沒有帶夜視鏡，也沒有熱成像，根本不知道對方在掃我們，也不會知道對手在哪裡」。

▼生存遊戲玩家個裝，有基本三套件，或是說「3＋1」：第一是瞄具，第二是雷射，第三是槍燈，然後＋1的部分是熱成像。（圖／記者陶本和攝）

▲▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

一位生存遊戲玩家分享，民間的玩家會有基本三套件，或是說「3＋1」，第一是瞄具，第二是雷射，有可見光跟不可見光瞄準，也同時可以做可見光與不可見光照明，最後是槍燈；然後＋1的部分就是熱成像，裝在瞄具的前面。

該位玩家透露，他們之前曾經受邀跟某軍進行不公開的交流，「我們4個人去打20個人，對方沒有辦法判斷我們在哪邊，我們有熱成像可以判斷狀況，先做火力壓制，他們打得很悶」。

他笑著說，「當時對方說我們因為有這些東西（指裝備）當然會贏啊，欸！但我們當然要打贏啊，又不是為了健康、學業進步的」。

▼生存遊戲玩家夜視鏡裝備。（圖／記者陶本和攝）

▲▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

玩家直言，他自己是200旅二營出來的，是實兵單位，所以他有資格可以說，國軍部隊教的東西真的不夠好。他說，裝備部分，他們玩家會拿國軍來對照，「國軍個裝狀況真的很不好，希望有能力可以決定買什麼的人，一定要了解現況是怎麼樣，部隊還缺少什麼東西，民間玩家是在用哪些裝備」。

一位參與觀摩的半官方人士說，值得擔心的是，玩家們在玩的，不論是熱顯像或是夜視，其實市場上可以買到很多便宜的中國製品，但台灣的部隊沒有，老共部隊可以輕易入手，漢光時候在夜戰環境中，台灣還在用鐵瞄其實是非常危險的，「基本需要部隊存活率，打比別人準，還要看得到對方，也要對方看不到自己，這確實是現在國軍滿迫切的一件事」。

生存玩家接受美軍海豹部隊、涼山部隊訓練　社會韌性與民間自訓開始被重視

在這場「月光行動9」活動當天，是由一支在台南在地的槍隊來向觀摩團做介紹。一位生存遊戲玩家表示，他們深耕超過20年，現在看到他們的裝備很齊全，但其實大家都是從1支BB槍、2個彈夾與護目鏡開始玩起的。

生存遊戲玩家表示，很久以前他們有參加一個很不一樣體驗的活動，活動是SQT，名稱源自於美國海豹部隊結訓的訓練，當時是台南一個店家，邀請了兩位退役海豹部隊成員來台灣，雙方進行三天兩夜的交流訓練。

他說，當時他們槍隊大概11至12人參加訓練，在訓練過程中可以建立一樣的語言，小隊在作戰過程中溝通、反應、速度跟默契都會比其他隊伍要好，這在大活動中可以得到驗證，獲得更好的勝率。

▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

▲▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

生存遊戲玩家分享，他們後來也參加在花蓮的課程，是由兩位台灣的涼山部隊退役的教官授課，他們充分比較了美國跟台灣的教法，其實系出同源，都是指導大家如何快速且有效降低傷亡，增加任務的成功率；甚至後來也有去泰國進行實彈射擊訓練，「這也是涼山的教官來教授我們」。

「我們很簡單，就是想打贏」。生存遊戲玩家說，美國跟台灣的教官上課訓練，就是學習快速打贏的方式，有點像是某種拳擊比賽，在有限規則跟環境內做這樣的活動，「以前可能社會大眾對這些東西比較陌生，但因為社會韌性，民間自訓的關係，現在民眾也開始認為這是有意義的」。

生存玩家指揮站、TAK建立共同圖像作戰

回顧去年（2025年）花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，當時陸軍在當地設立前進指揮所，首度曝光運用TAK部隊覺知應用套件，提供各級部隊長即時回饋當前需求，建立救災共同圖像。

這套作戰模式，生存遊戲玩家也極為擬真。他們設立指揮站，下達任務指示，並透過TAK來了解前線作戰狀況。在這次「月光行動9」的夜戰活動中擔任指揮官的張先生透露，他們在花蓮洪災時，也有前往災區，當時也是運用TAK建立共同圖像，強化指揮效能。

▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

▲▼生存遊戲玩家在台中舉行「月光行動9」，這場夜戰吸引了官方與半官方人士組團參與觀摩，雙方就國軍個裝、民間玩家裝備進行交流。（圖／記者陶本和攝）

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