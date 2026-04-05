國5北向紫爆「時速僅18公里」　下午14處易塞路段一次看

▲國5北向宜蘭-頭城路段已出現紫爆，時速僅18公里。（圖／取自高公局1968網站）

記者周湘芸／台北報導

今天是清明連假第3天，截至中午12時國5北向宜蘭-頭城路段已出現紫爆，時速僅18公里。高速公路局表示，今天上午共有3起事故影響整體車流，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口等14處。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為30.3百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午除國5北向宜蘭-頭城路段車多外，其餘國道行車大致順暢。

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高公局指出，今天上午8時56分於國1南向202.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；10時48分於國1北向200公里處發生1輛大貨車與1輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；10時50分於國1北向63.4公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵1公里，均影響整體車流。

高公局指出，今天降雨趨緩，車流逐漸湧現，預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。