美飛官獲救！受困敵境整天「僅靠1把手槍防身」　驚險內幕曝光

▲美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美伊戰爭爆發以來最驚險的救援行動成功！美軍一架F-15E戰機3日遭到伊朗擊落，其中一名飛官在彈射逃生後失聯，美方隨即展開救援任務，而伊朗也同時祭出懸賞。美國特種部隊4日晚間發動一場代價極高、過程極其複雜的「絕地救援」，終於成功將在敵軍腹地孤身躲藏超過24小時、僅靠一把手槍防身的飛官救出，行動中雖發生運輸機一度受困的意外插曲，但最終全體人員平安撤離至科威特。

孤身持槍躲搜捕！F-15E遭擊落引爆美搜救競賽

根據《紐約時報》報導，該架F-15E於3日在伊朗遭擊落後，正副駕駛雙雙彈射。飛行員很快獲救，但擔任「武器系統官」的另一名飛官卻失蹤，僅攜帶一把手槍在敵境躲藏。這場「搶人大戰」隨即展開，伊朗政府甚至向當地居民發出懸賞，誓言要生擒這名美軍官兵。

動員數百特戰隊！美軍大開殺戒阻斷伊朗追兵

美軍動用了衛星、網路與空間情報，鎖定軍官發出的加密求救信號，並出動數百名特種兵與數十架戰機掩護，深入伊朗領土。在救援過程中，美軍攻擊機對試圖接近搜救區域的伊朗車隊發動猛烈轟炸，現場爆發激烈交火。

所幸墜機區域存在反伊朗政府勢力，因此該名飛官在躲藏期間疑似獲得了當地平民與中情局線人的協助遮蔽。

驚險意外！運輸機受困伊朗 美軍果斷炸機撤離

當特種部隊成功接走飛官準備撤離時，2架負責載運的運輸機竟意外受困在伊朗境內的偏遠基地。指揮官為了不讓先進軍事科技落入伊朗手中，下令緊急調派另外3架飛機增援，並在全員登機後，直接將受困的2架美軍飛機「就地炸毀」，在火光中強行撤離。

史上最複雜救援之一 美軍官兵全數生還

高級軍事官員形容，這是美國特種作戰史上最具挑戰性的任務之一。目前這名受傷的飛官已送抵科威特接受治療，美軍搜救隊則無人傷亡。