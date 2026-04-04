兒童節送暖　矽品攜手基金會頒發15萬獎學金

▲企業與地方攜手，鼓勵學子安心向學。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

全球半導體封測大廠矽品精密工業公司攜手日月光文教基金會，今（4）日兒童節，與虎尾鎮公所共同舉辦「優秀人才獎學金頒獎典禮」，提前為地方儲備未來的優秀人才，並與虎尾鎮公所合作，透過實質獎助鼓勵在地學子持續向學，為地方培養未來競爭力。

此次「矽品精密暨日月光文教基金會優秀人才獎學金」共計捐贈新台幣15萬予虎尾鎮公所，為照顧不同求學階段的學子，獎項特別向下扎根，受惠名額共計16位，包含：研究所組1名，每位獲頒5,000元、大學組13名，每位獲頒3,000元，以及高中組2名，每位獲頒2,000元。期盼透過實質的獎勵提供助力。

活動選在具有歷史文化意義的建國一村舉行，老眷村建築與新世代學子交織出特殊氛圍。獲獎學生與家長齊聚一堂，接過獎學金的瞬間，臉上流露出自信與期待，也讓現場多了幾分溫暖與希望。本次獎學金總額15萬元，共嘉惠16名學生，涵蓋研究所、大學及高中不同階段，讓資源向下扎根，陪伴學子穩健成長。

矽品精密人力資源處總務整合部部經理徐美惠在致詞時表示，科技產業的核心在於人才培育，企業深耕地方，應從教育著手，逐步累積能量。此次特別將頒獎典禮移至建國一村舉辦，不僅象徵文化與教育的連結，也期盼優秀學子未來能「鮭魚返鄉」，在外歷練後回到家鄉發展，與企業攜手帶動地方進步。

虎尾鎮長林嘉弘則表示，矽品精密與日月光文教基金會長期關注在地教育，透過獎學金制度減輕學生負擔，也為青年築夢提供助力。隨著企業在雲林布局投資，未來將創造更多高科技就業機會，讓學子畢業後有機會留在家鄉發展，形成良性循環。產官攜手推動教育與產業接軌，不僅為學子開啟更多可能，也為地方發展注入長遠動能。

▲「矽品精密暨日月光文教基金會優秀人才獎學金」共計捐贈新台幣15萬予虎尾鎮公所，照顧不同求學階段的學子。（圖／記者游瓊華翻攝）