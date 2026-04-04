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生命教育從小扎根　新北推「動保小小兵」體驗課

▲新北推「動保小小兵」體驗課。（圖／新北市動保處提供）

▲生命教育從小扎根，新北動保處推小小兵體驗課程。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎接兒童節，新北市動保處於毛寶貝生命教育園區推出「動保小小兵」體驗課程，透過講師、志工與「狗老師」帶領，讓孩童認識流浪動物、學習正確互動與照護觀念，並結合馬匹主題特展，以寓教於樂方式深化生命教育，培養尊重生命與負責任的態度，打造友善動物城市。

動保處表示，隨著都市生活型態改變，不少家庭因空間與條件限制無法飼養寵物，因此特別規劃體驗課程，讓民眾即使未實際飼養，也能與動物建立良好連結。課程自105年開辦至今已累計舉辦215場，吸引近2,700位親子參與，逐步在孩童心中種下愛護動物的種子。

▲新北推「動保小小兵」體驗課。（圖／新北市動保處提供）

活動由專業講師、資深志工及溫馴的「狗老師」共同引導，透過情境小劇場，讓孩子認識流浪動物議題，並實際體驗餵食幼貓犬、學習正確與狗互動方式。從最初的緊張到逐漸建立信任，小朋友在互動中學習以溫柔態度對待動物；透過牽繩散步體驗，更進一步理解「陪伴」與「責任」的真諦。

園區同步推出「以馬為媒：身心療癒的力量」新春特展，展期至2026年4月30日，透過圖文展示馬匹從出生、成長到照護的歷程，並介紹健康管理與醫療知識。許多孩童在展場中駐足觀察，對馬匹習性與照護需求產生濃厚興趣，也首次認識動物在療癒與陪伴中的角色。

▲新北推「動保小小兵」體驗課。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處長楊淑方指出，動物不僅是人類的陪伴者，也在現代社會中扮演重要的療癒角色。透過穩定溫和的互動，有助於情緒支持與安全感建立。期盼藉由課程推動，讓孩子與家庭共同學習，深化尊重生命的價值，持續打造友善動物城市。

動保處補充，毛寶貝生命教育園區除常設展覽與體驗課程外，亦定期舉辦寵物照護訓練與相關講座，提供民眾多元學習管道，歡迎民眾踴躍參與，共同提升動物福利意識。課程資訊請至：https://reurl.cc/NYZaE9查詢。

▲新北推「動保小小兵」體驗課。（圖／新北市動保處提供）

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