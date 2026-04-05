鄭麗文將訪中　范雲：從登機就被卡進一中枷鎖

▲民進黨團書記長范雲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國，並與中共總書紀習近平舉行「鄭習會」，目前傳出鄭習會日期可能在4月10日。民進黨團書記長范雲今（5日）表示，從登機開始，鄭主席就被卡進一中枷鎖，飛機是中國籍航空，採訪記者尺度由國台辦決定，行程也由中國決定，國防條例豈只是國民黨的投名狀。

面對可能到來的「習鄭會」，范雲日前在個人YouTube頻道直播提出兩大示警，一是台灣不能再被鎖回一中框架；二是沒有對等尊嚴的和平是糖衣毒藥，恐使台灣人鬆懈，忘記要強化自我防禦能力。

范雲今（5日）表示，台北市長蔣萬安去年底參加上海論壇是去程搭立榮，回程搭華航，而看新聞發現，鄭麗文訪中，居然連飛機都是中國籍航空公司。採訪記者是直接跟中共國務院國台辦申請，必須先是「駐京記者」，也就是說其資歷與尺度已由國台辦決定；行程江蘇、上海、北京當然也是中國決定。

范雲指出，是否會見到習近平：鄭麗文說，「一切客隨主便」，也就是中間若說了習主席不愛聽的，就見不到習，「看來，鄭主席此行，將從登機離台那一刻，就被鎖進一中枷鎖，從頭到尾，都由對岸主控」。

范雲認為，既然來回都搭中國籍航空，國民黨形同在4月7日與12日之間，「主席在對方手中」。這樣，國民黨當然不敢在期間協商國防條例了。

范雲表示，許多人說，國防條例是鄭主席欲見習的「投名狀」。她看，不只是期程和數額可能被要求。若國民黨團沒有延期到15、16日，而在鄭主席搭中國國機回來之前協商數額，哪個立委「說錯話」，也許鄭主席將不是見不了習主席，還有可能回不了台灣。國防條例豈只是國民黨的投名狀？

對於相關質疑，國民黨今透過AI影片表示，真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定，和平是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望，「有和平才能躺平，和平最大」。