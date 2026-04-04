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新北青農返鄉翻轉養蜂　揭蜂箱祕密打造食農體驗

▲新北青農返鄉翻轉養蜂　揭蜂箱祕密打造食農體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲新北青農返鄉轉型養蜂，揭開蜂箱祕密推食農體驗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明兒童連假到來，正值春暖花開時節，新北市三峽山城迎來一年之中最適合「尋花嚐蜜」的季節。隱身山嵐間的「蜂樺蜂蜜」，由第三代青農陳冠樺返鄉接棒經營，不僅延續家族一甲子的養蜂技藝，更結合食農教育與互動體驗，邀請民眾在四月暖陽中走入山林，感受自然與甜蜜交織的知性假期。

三峽區擁有豐富自然生態，是新北重要養蜂產地之一。陳冠樺將傳統養蜂轉型為結合教育與觀光的農遊體驗，推出團體預約制活動，帶領遊客近距離觀察蜂箱運作，並體驗以天然蜂蠟製作護唇膏、護手霜等手作課程。活動中更安排「蜜種品評」，從龍眼蜜、荔枝蜜、柳丁蜜到少見的酪梨蜜，透過專業解說與味覺體驗，讓民眾學習辨識蜂蜜品質，深入了解蜂農背後的專業與辛勞。

▲新北青農返鄉翻轉養蜂　揭蜂箱祕密打造食農體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲「蜂樺蜂蜜」第三代負責人陳冠樺，將「傳統生產」與「體驗教育」深度結合，致力透過互動參與，引導大眾認同農產品背後的職人精神與永續價值。

農業局長諶錫輝表示，青農返鄉為地方農業注入創新能量，透過食農教育與農遊設計，讓民眾重新建立對土地與農產品的信任。藉由親身參與養蜂過程與品蜜體驗，不僅提升對在地農產的認同，也有助於促進永續消費，形成「產地、生產與消費」的良性循環。

農業局也推薦，連假期間規劃三峽一日遊，除造訪蜂樺蜂蜜品嚐現採蜂蜜與特色飲品外，亦可順遊周邊景點。民眾可挑戰鳶山步道，俯瞰大漢溪壯麗景致，或前往滿月圓國家森林遊樂區漫步森林步道，享受滿滿芬多精。行程尾聲不妨選購在地蜂蜜作為伴手禮，將三峽山城的自然甜味分享給親友。更多詳細資訊請上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢。

▲新北青農返鄉翻轉養蜂　揭蜂箱祕密打造食農體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲新北青農返鄉翻轉養蜂　揭蜂箱祕密打造食農體驗。（圖／新北市農業局提供）

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