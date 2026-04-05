桃園分局3警金榜提名！父子同在桃園圓夢　書法家揮毫紅榜添喜氣

▲今年警佐班考試，桃園分局有3位順利考取，其中羅元笙傳承父親，都在桃園分局服務期間考警察大學。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局警員參加今年警佐班第46期考試，共有三位員警順利金榜提名，分別為偵查隊偵查佐楊家弘、陳宏洲及埔子派出所警員羅元笙。三位同仁平日致力於治安維護，並善用勤餘時間精進自我，終於不負努力，成功脫穎而出，消息傳來，讓分局同仁皆感與有榮焉。

▲▼被同仁稱「神筆手」的呂寶慶書法家更揮毫書寫紅榜。（圖／桃園警分局提供）

其中警員羅元笙更是子承父業，父親過去服務於桃園分局，父子倆皆在服務期間考取警察大學，傳為佳話，展現警察志業的世代傳承。羅員目前擔任中興里管區，平時與地方互動良好，深受里民肯定。

為祝賀羅員金榜題名，中興里游進福里長特別邀請地方書法家呂寶慶揮毫書寫紅榜，為喜事增添濃厚文化氣息。呂寶慶的書法之路別具一格，被同仁稱為「神筆手」，他在童年時期放牧牛隻之餘，以紅磚瓦片臨摹墓碑字跡，自學苦練奠定深厚基礎。後於公路局服務期間仍持續精進書藝，退休後更在里內宮廟中福祠及田主媽祠擔任文書工作，無論是登錄名冊、撰寫榜單、製作橫幅，甚至里民有需求時即興揮毫長年為地方服務。