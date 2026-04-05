花蓮深夜地震與「米崙斷層」有關　專家揭規模6.6強震機率達88%

▲米崙斷層。（圖／郭鎧紋提供）

記者周湘芸／台北報導

今天凌晨1時14分花蓮縣近海發生規模5.7地震，為今年最大地震，主因菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所致。地震專家表示，此次地震與延伸至花蓮市區的米崙斷層有關，未來50年發生規模6.6以上地震的機率已提升至88%。

地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，花蓮縣近海規模5.7地震相當於0.18顆原子彈能量，且與「米崙斷層」有直接相關。

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郭鎧紋說明，米崙斷層北起花蓮縣新城鄉七星潭，南迄花蓮南濱海岸，全長約7.2公里，主要沿著美崙台地西側，往南延伸至花蓮市區，整體呈南北走向。根據歷史資料，其1951年10月至12月曾導致花東發生一連串高強度地震，其中包含2起規模7以上的地震。

▲米崙斷層。（圖／郭鎧紋提供）

若以近年來看，他表示，米崙斷層2018年2月6日曾在花蓮外海發生規模6.2地震，今天凌晨發生的規模5.7地震則較接近陸地。根據「台灣地震模型（TEM）研究團隊」統整台灣未來可能發生地震的孕震構造，其中，米崙斷層未來20年發生規模6.6以上地震的機率為57%，未來50年則為88%。

他也說，觀察2011年至2026年花蓮陸地及近海地震數量，每年發生200至300起地震為正常，逾300起則屬偏多、少於200起則偏少。今年截至目前花蓮僅7起顯著有感地震、18起小區域有感地震，屬偏少的情況，顯示花蓮目前仍處於平靜期，預估今年花蓮及台灣整體發生地震數量會偏少，至於何時進入活躍期仍有待觀察。

▲▼歷年地震數量。（圖／郭鎧紋提供）