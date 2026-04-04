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石門嵩山百年梯田鳶尾花綻放　北海岸春季限定賞花景點

▲新北石門嵩山鳶尾花海吸客。（圖／新北市農業局提供）

▲鳶尾花開滿在層層堆疊的百年砌石梯田間，成為北海岸春季限定的熱門賞花景點。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年4月至5月，新北市石門區嵩山社區迎來鳶尾花盛放季節，紫、藍、白、黃等多色花朵綻放於層層堆疊的百年石砌梯田間，交織出繽紛花海，宛如走入梵谷畫作，讓嵩山社區成為北海岸春季限定的熱門賞花景點。遊客除了賞花，還能品嚐在地「千歲米」，感受友善耕作與農村再生魅力，體驗兼具自然與人文的春日小旅行。

嵩山社區最吸睛的景觀為百年以上的石砌梯田。先民就地取材，以火山岩採傳統不填漿的乾砌工法堆疊，透過石塊交錯咬合，展現質樸且穩固的砌石技藝，也保留北海岸農村歷史風貌。區內「許家石頭厝」則以厚實古樸的石牆聞名，與周邊梯田景觀相互呼應，呈現獨特文化景觀。每逢鳶尾花盛開，紫色花海沿著田埂綻放，搭配梯田層次線條，景致如詩如畫，吸引民眾駐足拍照。

▲新北石門嵩山鳶尾花海吸客。（圖／新北市農業局提供）

▲每年4月中旬至5月中旬是石門嵩山社區鳶尾花盛開的季節。

近年社區積極推動農村再生計畫，導入友善耕作方式種植黑米，其外層富含花青素，營養價值高於一般白米，並採傳統「倒曬」工法，讓米粒更具香氣與口感。由於當初參與復耕的農民年齡總和超過千歲，因此命名為「千歲米」，成為在地代表性農特產品。園區內亦設有休憩座椅及農特產品、餐飲販售區，讓遊客在賞花之餘，也能品嚐在地風味，以行動支持小農。

花季期間免費開放參觀，因社區聯外道路狹窄，為維護交通安全與賞花品質，建議民眾多利用大眾運輸工具前往。可自淡水捷運站搭乘862或863公車至「老梅站」，再轉乘社區巴士F154，於「順天聖母廟站」下車，步行約5分鐘即可抵達賞花區。F154每日行駛5班（星期二停駛），發車時間為09:00、10:30、13:00、14:30及16:00。另提醒遊客，梯田田埂較窄，建議穿著防滑好行走的鞋子，並遵守不採花、不踩踏、不破壞環境的原則，共同維護美麗景觀。更多大眾運輸資訊建議可下載「臺北等公車」App 掌握即時公車動態或至「新北市石門區公所」官網查詢。

農業局長諶錫輝表示，市府持續以「三生農業」願景推動農村永續發展，目前全市已有20個農村再生社區。誠摯邀請民眾把握鳶尾花最佳觀賞期，走訪石門嵩山社區，欣賞百年梯田與繽紛花海，探訪石頭厝文化，帶回一包香甜的千歲米，感受一段結合自然景觀與農村故事的春日風景。

▲新北石門嵩山鳶尾花海吸客。（圖／新北市農業局提供）

▲新北石門嵩山鳶尾花海吸客。（圖／新北市農業局提供）

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