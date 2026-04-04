基隆源遠路暖暖2號橋4／7起施工　連2天車道調撥籲改道

▲基隆暖暖2號橋7日起施工兩天，源遠路實施車道調撥。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升道路品質與行車安全，基隆市政府工務處將於4月7日上午9時至4月9日上午6時，辦理暖暖區源遠路暖暖2號橋橋面改善工程，進行道路伸縮縫更新及鋪面整平作業。施工期間將採車道調撥措施，提醒用路人提前改道，並配合現場交通指揮。

工務處土木工程科長張佑竹表示，工程分兩階段實施。第一階段自4月7日上午9時至4月8日上午6時，將封閉往暖暖方向車道，並利用往八堵方向車道調整為雙向各1車道通行；第二階段自4月8日上午9時至4月9日上午6時，改封閉往八堵方向車道，並由往暖暖方向車道調整為雙向通行。

為降低交通衝擊，施工期間將於前方適當距離設置預告標誌，引導駕駛人提前變換車道；源遠路與水源路口交通動線也將同步調整，並派遣義交協助指揮交通，同時協請警察局評估採行彈性執法，以維持交通順暢。

工務處建議，用路人可提前改道行駛替代路線，包括自台62線暖暖交流道下匝道後，改行東勢街接暖暖街再銜接源遠路；或由國道1號八堵交流道下匝道後，經過港路接回源遠路，以分散車流、提升通行效率。

此外，考量下班尖峰時段往暖暖方向車流較大，工務處已規劃分流動線，並透過CMS可變資訊看板提前發布施工訊息，疏導車流避免回堵。相關施工資訊亦將於施工前公告；施工期間也已協調宏邦土資場暫停收容土石方，以利工程順利推動。如遇天候不佳需調整工期，將另行公告周知。