中東戰爭誰笑到最後？　伊朗一旦拿到「王牌」川普麻煩大了

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續之際，戰局出現重大變化。伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱擊落一架美軍戰鬥機，機上2名飛行員中已有1人獲救、另1人仍下落不明；儘管美方尚未正式證實，但相關消息迅速傳開。BBC分析指出，若失蹤飛官遭伊朗俘虜並公開示眾，恐對美國造成重大政治與軍事壓力。

美軍F-15戰機遭擊落

BBC報導，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）數日前仍強調，美軍已取得對伊朗的空中優勢，並大幅削弱其防空能力，使美軍能安全派遣包括B-52轟炸機在內的機隊進入伊朗領空。然而，在轟炸行動展開後不久，伊朗即宣稱擊落一架美軍戰機，成為2月28日開戰以來最具象徵性的戰果之一。

伊朗方面宣稱擊落的是F-35戰機，但外界根據殘骸影像研判，較可能為F-15E戰鬥機。據悉，機上2名飛官其中1人已被救出，另1人仍未尋獲。若該飛官遭伊朗俘虜並透過電視曝光，將對美國國內輿論造成強烈衝擊，尤其在油價上漲與已有13名美軍陣亡的背景下，恐進一步激化民怨。

白宮政治壓力恐更大

報導分析，這場戰爭自開打以來，美國始終未能提出充分且具說服力的開戰理由，同時也未達成原先宣稱的政權更替目標，使戰事正當性面臨質疑。若再出現飛行員被俘畫面，恐使白宮在政治層面承受更大壓力。

目前傳出美軍已派遣特種部隊進入伊朗境內，試圖搜尋並營救失蹤飛行員，但五角大廈與白宮均未證實相關行動。川普（Donald Trump）在聽取簡報後僅表示，戰機損失「不會影響談判進行」，並稱「這就是戰爭」。

BBC首席國際特派員杜塞（Lyse Doucet）指出，此事件讓美方同時面臨軍事與政治雙重風險，前線需承受敵區作戰壓力，白宮則須面對潛在的輿論反彈。她認為，若伊朗成功俘虜飛行員，將在宣傳戰中取得優勢，並可能將其轉化為談判籌碼。

此外，戰場上美軍損失恐不止一架戰機。消息指出，1架黑鷹或鋪路鷹戰鬥搜救直升機疑遭擊落，另有2架A-10攻擊機遭攻擊，其中1架可能墜落伊朗境內；另1架F-16CJ戰機則在伊拉克與沙烏地阿拉伯邊境發出緊急訊號後失聯。