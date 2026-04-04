賴清德親臨大天后宮春祭主祭　揭匾「恩溥黎庶」場面莊嚴盛大

▲賴清德總統親臨祀典大天后宮春祭大典主祭，場面莊嚴隆重。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市祀典大天后宮4日隆重舉行丙午年春祭釋奠大典，賴清德總統親臨主祭，並由台南市長黃偉哲全程陪同，依循古禮完成各項儀程，典禮尾聲進行揭匾儀式，由賴總統親自揭示「恩溥黎庶」匾額，象徵天上聖母慈悲廣施、澤被蒼生，場面莊嚴隆重。

黃偉哲市長表示，春祭大典不僅是一場宗教儀式，更象徵台南珍貴的無形文化資產，充分展現深厚歷史底蘊。他感謝媽祖長年庇佑台灣風調雨順，也肯定各宮廟與市府攜手守護傳統民俗，讓更多民眾得以認識並參與宗教文化。

黃偉哲進一步指出，總統親臨主祭並賜匾，對宗教文化的保存與傳承具有高度象徵意義，也再次彰顯台南「文化古都、眾神之都」的城市特色。未來市府將持續推動文化保存與活化，讓傳統價值在當代社會延續發光。

賴清德表示，祀典大天后宮為台灣歷史最悠久、地位崇高的媽祖廟之一，不僅是地方信仰中心，也是重要文化資產。春祭大典承襲古禮、意義深遠，不僅展現台南宗教文化底蘊，也為年度宗教盛事增添光彩，並祈願國運昌隆、國泰民安。

民政局指出，台南兼具歷史文化與現代發展，是文化古都亦是科技新城，長年透過宗教信仰凝聚地方向心力。未來市府將持續推動宗教文化與城市治理結合，兼顧文化保存、環境永續及觀光發展，讓傳統信仰在現代社會中持續發揮正向力量。

本次春祭大典依循古制展開，由鼖鼓三通揭開序幕，歷經啟扉、排班、禮樂就位及迎神等儀程，在鐘鼓齊鳴與古樂侑舞交織下，呈現莊嚴肅穆氛圍。由賴總統擔任正獻官，完成三獻禮，虔誠祝禱國泰民安、風調雨順，展現傳統禮制的完整與典雅。

包括立委賴惠員、謝龍介、陳亭妃，以及市議員沈震東、蔡宗豪、陳怡珍、余柷青等人，與各界宮廟代表及民意代表服務處人員均到場共襄盛舉，見證這場結合宗教信仰與文化傳承的重要盛典。