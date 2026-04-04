苗栗一夜暴雨淹爆！　縣府宣布：補助放寬最高2萬

▲苗栗暴雨淹水，縣府緊急放寬補助標準。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）



記者董美琪／綜合報導

苗栗縣昨（3日）晚間至今（4日）凌晨受強降雨影響，多地出現淹水情形。縣長鍾東錦晚間裁示，專案放寬淹水補助標準，針對住家積水超過100公分、生活受影響嚴重且復原期較長的住戶，每戶最高可領取2萬元補助，協助減輕災後負擔。

苗栗縣政府指出，這波豪雨造成縣內多處積水災情，縣府關注受災民眾狀況，指示相關單位從寬認定、加快辦理，並同步調整淹水救助與慰問機制。

縣府說明，考量部分住戶雖未達既有50公分補助門檻，實際仍受到淹水影響，本次比照過往專案方式，將淹水20至50公分住戶納入補助範圍，每戶發放5000元慰問金；淹水達50至100公分者，每戶補助1萬元；至於淹水超過100公分者，因清理及復原所需時間較長，補助金額提高至2萬元，提供更實質支援。

▲苗栗放寬認定，未達原本門檻也能領補助，地方公所將加速受理發放。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣政府消防局）



為讓補助盡速到位，縣府表示，本案採由各鄉鎮市公所受理初審、統一造冊後撥款的方式辦理，藉此簡化流程、提升效率，加快發放速度。

鍾東錦也提醒，民眾若住家出現淹水情形，務必先拍照存證，即使積水已退，也應記錄水痕，以避免後續認定產生爭議。

他強調，面對突發災情，縣府將與各地公所持續合作，提供即時協助，陪伴受災鄉親儘早恢復正常生活。