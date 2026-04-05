花蓮近海規模5.7地震「全台有感」！大票人被晃醒：搖好久

▲今日凌晨1時14分發生規模5.7地震，震央位在花蓮縣近海。（圖／氣象署）

記者閔文昱／台北報導

深夜地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心最新資料，今（5）日凌晨1時14分，花蓮縣近海發生芮氏規模 5.7 地震，震央位於花蓮縣政府北北東方 5.4公里 處，震源深度僅 17.5公里，屬於「極淺層地震」，導致全台多地民眾在睡夢中被明顯搖晃驚醒。

最大震度4級 18縣市全台有感

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氣象署指出，這起地震最大震度達到 4級，涵蓋地區包括花蓮縣秀林、花蓮市、南投縣合歡山及宜蘭縣南山。其他地區震度表現如下：

震度4級： 花蓮縣、南投縣、宜蘭縣。

震度3級： 台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣。

震度2級： 桃園市、台東縣、新竹縣市、新北市、台北市、嘉義縣市。

震度1級： 基隆市、台南市、高雄市。

網友被嚇醒直呼「搖好久」 南投人憂山區土石流

地震發生後，社群平台隨即湧現大量災情討論，不少網友餘悸猶存地表示，「苗栗搖好大力被嚇醒」、「中壢有感，搖好久」、「台中非常有感覺，好大又好久」。甚至有身在南部的民眾直呼：「嘉義市也很有感！」

由於昨日全台多地才剛經歷驚人豪雨，新竹至彰化一帶更達豪雨等級，不少南投網友紛紛留言提醒：「南投超晃，這一震山區要小心土石流，因為今天的豪大雨真的雨量驚人」、「地震加暴雨，山區的朋友要當心」。