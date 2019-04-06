嗨過頭！　酒駕累犯在墾丁音樂季照樣喝酒趴趴走　再度落網

▲屏縣警方防制音樂季民眾嗨過頭，會同監理站人員實施交通稽查。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019年墾丁音樂季進行，屏東縣警方為防制酒後駕車，在恆春地區規劃路檢勤務，並結合屏東監理站派員共同實施監警聯合稽查，由交通隊隊長魏坤男及屏東監理站副站長張正祥帶隊實施，查獲鄭姓機車騎士酒後駕車，酒測值達0.33毫克，且是酒駕累犯，不顧自己與他的生命財產安全，訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲▼警方會同屏東監理站實施路檢。



警方會同監理站人員實施聯合路檢，杜絕一些僥倖者破壞音樂季歡樂氣氛，第一天除取締酒後駕車1件外，另變更車體1件、變更燈光6件、違規攬客（違反公路法）2件、無照駕駛6件、號牌註銷8件及其他違規等共計24件，依法開單處告發。

其中，聯檢人員看到鄭姓機車騎士騎機一路搖搖晃晃，立即將他攔下盤查，聞到他身上有一股濃濃酒味，立即對他進行酒測，酒測值達0.33毫克，帶回偵訊。

警方調查，鄭姓騎士不僅酒駕而且還無照駕駛，在不知所措下向警方供述他是酒駕累犯，目前正在服勞役中，警方立即將他逮捕移送法辦。

屏東縣政府警察局局長葉明潭呼籲，墾丁音樂季期間適合全家一起出遊的日子，警方將規劃各項勤務維護音樂季安維，展現酒駕零容忍的決心，籲請用路人千萬不要酒後開車與接觸毒品，確保用路人生命財產安全，讓墾丁音樂季回歸美好的樣貌。