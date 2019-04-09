宜蘭熊讚　等你來挑戰三對三籃球賽拿優勝獎勵

▲▼宜蘭市長江聰淵歡迎民眾參與「宜蘭熊讚 等你來戰 三對三籃球賽」活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市公所將於13日（星期六），假甫整修完工的宜蘭河濱公園彩虹籃球場辦理「宜蘭熊讚 等你來戰 三對三籃球賽」活動，比賽各年齡層都有分組，包含國高中男女組、社會男女組以及老馬組，比賽活動有著豐富優勝獎勵，同時報名就送贈送精美鋁製運動水壺，另外為了讓更多民眾得以參與，也辦理了三分球大賽、罰球競技等趣味活動，歡迎各界朋友踴躍報名參加，活動報名採網路作業，有興趣的民眾可以上https://goo.gl/forms/emguxCdFL1fpXKZO2進行報名。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭河濱公園在宜蘭市公所接手管理之後，為提供民眾安心的場地，便立即進行照明設備改善，藉以減少治安死角，同時在體育署1千700餘萬元經費補助下，不只打造彩色鋪面的籃球場，也增設草地、照明設備等，提供了足球場、槌球場、極限運動等多元的運動休閒設施，讓更多民眾可以在完善的環境下前來運動、踏青，要讓宜蘭河濱公園成為未來宜蘭市的休閒新亮點。」

「宜蘭熊讚 等你來戰 三對三籃球賽」活動活動由宜蘭市公所、宜蘭市市民代表會主辦，宜蘭市體育會與歐印活動整合行銷公司承辦、協辦，目前總報名隊數已將近額滿，還未報名的朋友們要加緊腳步，只要報名參加，協辦單位就送精美禮品，同時可以爭取優質獎勵，歡迎各界朋友踴躍報名參加，更多活動訊息請洽詢歐印活動整合行銷公司陳智偉 0975-895-011/簡琮諺 0966-342-589。