快訊／川普嗨喊：我們救到他了！　F-15E飛官現況曝光

▲川普證實，美軍日前在伊朗境內完成了一場「美國史上最大膽」的搜救行動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於自家社群平台「真實社交」（Truth Social）發文證實，美軍日前在伊朗境內完成了一場「美國史上最大膽」的搜救行動，成功救出一名受困敵後的飛官。川普強調，該名軍官已平安無事，且美軍在連續兩天的行動中達成「零傷亡」，展現了對伊朗領空的壓倒性制空權。

受困伊朗險峻山區 美軍深入敵後營救「尊敬上校」

川普在發文中情緒激昂地表示，「我們救到他了！」（WE GOT HIM!）他指出，在過去的幾個小時內，美軍執行了史上最艱鉅的搜救任務，對象是一位表現傑出且備受尊敬的軍方上校。

美國空軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗境內墜毀，一名機組人員獲救送醫，而第二名機組人員已被救出。根據川普發文內容，這位飛官當時身處伊朗地勢險峻的山脈中，在敵後陣線面臨敵方每小時縮小範圍的搜捕。

川普感性表示，這名飛官雖然身處險境，但絕非孤軍奮戰，因為包含三軍統帥、戰爭部長、參謀長聯席會議主席在內的所有戰友，都在全天候監控其位置並縝密規劃營救。

連兩日成功救援 川普證實：為保密昨天才沒說

川普透露，他在第一時間指示美軍出動數十架配備全球最強大武器的飛機執行任務。雖然該名上校在過程中受傷，但目前情況穩定，並無大礙。

值得注意的是，這已經是美軍連續兩天傳出捷報。川普在文中證實，昨天也成功營救了另一名勇敢的飛行員，但為了確保第二場行動不受到威脅，政府直到現在才正式對外確認。

川普強調，這是軍事史上第一次兩名美國飛行員，在敵對領土深處分別獲救，「我們絕不會拋下任何一名美國戰士！」

展現壓倒性制空權 川普籲全美團結：歷史最強軍隊

針對這兩次搜救行動，川普特別強調美軍在過程中達到「零傷亡」的完美紀錄，不僅沒有任何一名美國人喪生，甚至連受傷的情況都沒有。他認為這再次向世界證明，美軍已在伊朗領空取得了「壓倒性的空中優勢與制空權」。

文末，川普向全美喊話，認為這是一個無論是共和黨、民主黨或是所有美國人都該感到自豪並團結的時刻，「我們確實擁有世界歷史上最優秀、最專業且最致命的軍隊。」他也同時向軍隊致敬，並祝賀全美民眾「復活節快樂」。