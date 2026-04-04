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清明掃墓別燒草！南消進社區宣導　強化「四不二記得」防火觀念

▲消防人員前進東門里社區，面對面宣導清明防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲消防人員前進東門里社區，面對面宣導清明防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖活動逐漸增加，為避免因焚燒雜草或祭祀用火不慎引發火災，台南市消防局第七大隊東門分隊特別前進東門里社區，辦理「清明防火暨居家安全」宣導活動，透過面對面解說與宣導品發放，提醒民眾建立正確防災觀念，從源頭降低火災風險。

▲消防人員前進東門里社區，面對面宣導清明防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

東門分隊指出，春季氣候乾燥、風勢強勁，極易讓火勢迅速蔓延，一點火星就可能引發大規模林野火災。現場特別強調「除草不燒草」的重要性，並宣導清明掃墓「四不二記得」口訣，包括「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹」，以及「記得撥水熄滅餘燼、記得將垃圾帶走」，呼籲民眾確實落實，共同守護環境安全。

▲消防人員前進東門里社區，面對面宣導清明防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

除了戶外防火，消防人員也同步推廣居家安全觀念，向里民介紹住宅用火災警報器（住警器）的重要性，並現場示範其運作方式。當濃煙初起時，住警器可即時發出警報，爭取寶貴的逃生時間，降低人命傷亡風險。

此外，現場也設置「義消招募專區」，鼓勵年滿18歲、設籍本市且有志投入公共服務的民眾加入義勇消防隊行列，強化地方防災與救災量能。

▲消防人員前進東門里社區，面對面宣導清明防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府消防局第七大隊大隊長石家源表示，清明期間墓地及林野火警頻傳，往往讓消防人力疲於奔命，因此各分隊除加強墓區巡邏外，更積極深入社區宣導，希望從日常生活中建立防火意識。「只要多一分留心，就能少一場災害。」

▲消防人員前進東門里社區，面對面宣導清明防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林也提醒，祭祖是慎終追遠的重要傳統，但安全更不能忽視，呼籲民眾響應「紙錢集中燒」及「以功代金」，在表達敬意的同時兼顧環保與安全。消防局將持續精進防災措施，守護市民生命財產安全，讓清明祭祖更安心無虞。

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