iPhone「內建APP」吃掉23GB！果粉1招對付容量怪獸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有iPhone用戶表示，自己的手機儲存空間被蘋果內建的地圖APP嚴重佔據，竟高達23GB，讓他超傻眼。更崩潰的是，即使刪除APP，容量仍殘留約21.77GB，怎麼清都清不掉，讓他忍不住求救「想讓它徹底離開我的手機」。

該名蘋果用戶在Threads發文表示，蘋果地圖佔用手機容量高達23GB，已經嚴重影響使用空間，於是決定刪除APP，但沒想到刪完後容量仍顯示還有21.77GB殘留，讓他相當困惑，不知道該如何是好。

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貼文曝光後，不少網友留言回應，有人質疑操作方式，「你應該只有卸載吧？」也有人表示自己也遇過類似狀況，顯示並非個案。

其中，有網友分享解法，曾有iPhone用戶在年初發生同樣的狀況，本來也是刪了APP無效，查了一輪正想放棄時，看到有人說要重開機，抱著死馬當活馬醫的心情重開之後，所占容量馬上從22GB銳減至9GB，並且隨著時間流逝慢慢損耗成800MB。

原PO見狀便跟著嘗試，並驚喜回報，「我的老天鵝啊！感謝脆友！『刪完APP以後，請務必關機重開』整個還我22GB了」、「他會慢慢瘦身，30分鐘從11GB，到隔天早上變成4.2MB。」