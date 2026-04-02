拿假豆冒充藝伎！昔日台中十大伴手禮「歐客佬」董座10萬交保

▲歐客佬深陷假豆風波，董事長王信鈞(左)今遭檢方約談，訊後10萬元交保。（圖／資料照片）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

多次榮獲「台中市十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，涉嫌巴拿馬藝伎咖啡產品標示爭議，台中市食安處介入調查並函送地檢署偵辦。檢方今天傳訊董事長王信鈞以及鍾姓店員，訊後分別以10萬元以及3萬元交保。

「歐客佬咖啡」從台中起家，以精品咖啡著名，但去年驚爆高價咖啡豆標示不符爭議，遭巴拿馬知名咖啡莊園Finca Sophia的莊園主、被視為「藝伎教父」之稱的Willem J. Boot二度發文砲轟，指控歐客佬涉嫌以非索妃亞莊園的咖啡豆，假冒「Finca Sophia 索妃亞莊園」名義販售。

事後台中市食安處介入調查並函送地檢署偵辦，歐客佬董事長王信鈞事後神隱多日，扛不住砲火壓力終於現身道歉，但全甩鍋給員工；事後工策會評議委員會議決定撤銷「台中市十大伴手禮」得獎資格，並依法收回其獎座及證書。

台中市食安處去年11月底前往歐客佬總公司及門市進行查察，查出現場販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源不符，已涉及違反《食安法》第15條「攙偽或假冒」之規定，全案送台中地檢署偵辦。董事長王信鈞今天遭約談，訊後10萬元交保。